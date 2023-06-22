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Türkiye'nin geleceği krom: yeni dönem başlıyor, onay verdi! Milyarlarca liralık ihracatı!

2023-06-22 01:08:44
Türkiye'nin geleceği krom: yeni dönem başlıyor, onay verdi! Milyarlarca liralık ihracatı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe,46 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Bursa'da krom maden ocağında incelemelerde bulunarak, 2028 yılı ihracat hedefini 400 milyar dolar olarak belirtti. Gültepe, "Bu hedefi yakalayabilmek için rakamların ikiye katlanması lazım. Yani 6,5 milyar doların 13 milyar dolar olması lazım" dedi.

#1
Foto - Türkiye'nin geleceği krom: yeni dönem başlıyor, onay verdi! Milyarlarca liralık ihracatı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa'nın Harmancık ilçesinde Harmancık Krom Arama İşletmesi'ne incelemelerde bulunmak üzere geldi. Gültepe'yi, TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, firma sahipleri ve diğer yetkililer karşıladı. Tulumları giyen Gültepe ve beraberindekiler, maden ocağına girdi ve yer altı galerisinde incelemelerde bulundu. Krom için 400 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor - TİM Başkanı Gültepe, yerin 300 metre altında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa bu kadar derinlikte bir madene girdiğini söyledi.

#2
Foto - Türkiye'nin geleceği krom: yeni dönem başlıyor, onay verdi! Milyarlarca liralık ihracatı!

"Cumhurbaşkanı'mız bize 400 milyar dolar ihracathedefini verdi" Maden ocaklarının genelde kazalarla gündeme geldiğini ve televizyon ekranlarında bu haberlerle yer aldığını belirten Gültepe şu ifadeleri kullandı: "TİM olarak cumartesi günü Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla genel kurulumuzu yaptık. Orada 2028 hedefini bize verdi. 400 milyar dolar ihracat yapmamız gerekiyor. İnşallah en az 400 milyar dolar ihracat yaparız. Tabii bunu yapabilmek için her sektörün büyümesi gerekiyor. Maden sektörümüz son 5 yılda yüzde 20'nin üzerinde bir artış yakaladı, ihracatı 6,5 milyar dolara dayandı. 400 milyar doları yakalayabilmek için rakamların ikiye katlanması lazım. Yani 6,5 milyar doların 13 milyar dolar olması lazım." Gültepe, Türkiye'nin maden sektörünün gayrisafi milli hasıladan aldığı payın yüzde 1,3 seviyesinde olduğunu aktardı.

#3
Foto - Türkiye'nin geleceği krom: yeni dönem başlıyor, onay verdi! Milyarlarca liralık ihracatı!

"İnşallah bundan sonra çok daha farklı rekorlara beraberce imza atarız" Dünya ortalamasının, özellikle maden sektörüyle öne çıkan ülkelerde yüzde 5'ten yukarıda olduğunu, Türkiye'nin buna ulaşması halinde yıllık 30 milyar dolar ihracat seviyesine geleceğini dile getiren Gültepe, şunları anlattı: "Burası maden ocaklarından biri. Ocakta 600 kişi çalışıyor. Gerçekten çok modern bir tesis. Top oynanabilecek bir genişliği ve alanı var. Sektörümüzün bu şekilde kendisini yenilemesi, değiştirmesi, dijitalleşmesi, modernize olması çok önemli bir şey. Maden sektörü dünyada olduğu gibi bizler için de çok önemli. Önemli olan tarımla beraber madeni bir araya getirip karşılıklı bilinçaltında olan düşünce ve fikirleri olumlu bir noktaya döndürerek yeşil madene doğru, yeşil tarıma doğru beraberce sanayileşmemizi devam ettirmek. İnşallah bundan sonra çok daha farklı rekorlara beraberce imza atarız."

#4
Foto - Türkiye'nin geleceği krom: yeni dönem başlıyor, onay verdi! Milyarlarca liralık ihracatı!

"Farkındalık yaratmak istiyoruz" İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da en son 2007'de dönemin TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın bir madeni ziyaret ettiğini hatırlattı. Gültepe'den bir maden ocağını ziyaret etmesini rica ettiğini belirten Çetinkaya, kendisinin teklifi kabul ettiğini ve bu ziyareti gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. Tüm sektörler için madenin önemli olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Çünkü tüm sanayinin hatta tarımın da ana girdileri arasında madenler yer alıyor. Ancak madencilik çok fazla farklı ön yargılara sahip bir sektör. Biz de bir farkındalık yaratmak istiyoruz. İşte, bu yüzden TİM Başkanı'mızın burada olması bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. Madencilik sektörü olarak "Maden hayatımız, hayatımız maden." sloganıyla hareket ettiklerini bildiren Çetinkaya, şöyle devam etti: "Bunu söylerken de 'Önce insan, sonra çevre, sonra maden' anlayışıyla hareket ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz tesisler de bu bilinçle hareket ediyor. Burası bir yer altı işletmesi. Yer altı işletmeleri hep kömür üzerinden, farklı bir bakış açısıyla, aslında olanın çok ötesinde bir anlayışla kamuoyuna gösteriliyor. Bulunduğumuz maden dünya standartlarında üretim yapan, 1840 yılında Fransız bir madenci tarafından keşfedilen bir yer. 1900'lü yıllarda konvansiyonel yöntemlerle üretim yapılan sahada artık 5 metre genişliğe, 5 metre yüksekliğe sahip galerilerde üretim yapılıyor. Büyük iş makinelerinin dahi girebildiği bir maden sahasındayız. Diğer taraftan çevre ayak izi son derece düşük bir saha burası. 6 bin hektar yani 60 bin dönümlük alan için maden ruhsatı var. Ancak dış ayak izi sadece 3 hektar yani 30 dönüm. Bütün üretim, bütün proses yer altında yapılıyor. Tesisin 600 çalışanı var ve Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar."

#5
Foto - Türkiye'nin geleceği krom: yeni dönem başlıyor, onay verdi! Milyarlarca liralık ihracatı!

Krom ihracatı ilk sırada yer alıyor! Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin yıllık krom ihracatının 700 milyon dolar olduğunu ifade etti. Metalik madenlerin, Türkiye'nin geleceği olduğunu söyleyen Çetinkaya, şu bilgiyi paylaştı:

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Foto - Türkiye'nin geleceği krom: yeni dönem başlıyor, onay verdi! Milyarlarca liralık ihracatı!

"Başta paslanmaz çelik sektörü olmak üzere hayatımızın birçok yerinde krom madeniyle karşılaşıyoruz. Çatal, bıçaklarda, boya sektöründe aklınıza gelebilecek birçok yerde krom kullanılıyor. Krom dışında Türkiye'de kurşun, çinko, bakır, alüminyum gibi farklı birçok maden tipine sahibiz. Ancak gerçekleştirilen 700 milyon dolarlık ihracatla krom, metalik madenler ihracatında ilk sırada yer alıyor." Türkiye'nin madencilikte ihracat hedeflerine değinen Çetinkaya şöyle konuştu:

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