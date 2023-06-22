Türkiye'nin geleceği krom: yeni dönem başlıyor, onay verdi! Milyarlarca liralık ihracatı!

"Farkındalık yaratmak istiyoruz" İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da en son 2007'de dönemin TİM Başkanı Oğuz Satıcı'nın bir madeni ziyaret ettiğini hatırlattı. Gültepe'den bir maden ocağını ziyaret etmesini rica ettiğini belirten Çetinkaya, kendisinin teklifi kabul ettiğini ve bu ziyareti gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. Tüm sektörler için madenin önemli olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Çünkü tüm sanayinin hatta tarımın da ana girdileri arasında madenler yer alıyor. Ancak madencilik çok fazla farklı ön yargılara sahip bir sektör. Biz de bir farkındalık yaratmak istiyoruz. İşte, bu yüzden TİM Başkanı'mızın burada olması bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. Madencilik sektörü olarak "Maden hayatımız, hayatımız maden." sloganıyla hareket ettiklerini bildiren Çetinkaya, şöyle devam etti: "Bunu söylerken de 'Önce insan, sonra çevre, sonra maden' anlayışıyla hareket ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz tesisler de bu bilinçle hareket ediyor. Burası bir yer altı işletmesi. Yer altı işletmeleri hep kömür üzerinden, farklı bir bakış açısıyla, aslında olanın çok ötesinde bir anlayışla kamuoyuna gösteriliyor. Bulunduğumuz maden dünya standartlarında üretim yapan, 1840 yılında Fransız bir madenci tarafından keşfedilen bir yer. 1900'lü yıllarda konvansiyonel yöntemlerle üretim yapılan sahada artık 5 metre genişliğe, 5 metre yüksekliğe sahip galerilerde üretim yapılıyor. Büyük iş makinelerinin dahi girebildiği bir maden sahasındayız. Diğer taraftan çevre ayak izi son derece düşük bir saha burası. 6 bin hektar yani 60 bin dönümlük alan için maden ruhsatı var. Ancak dış ayak izi sadece 3 hektar yani 30 dönüm. Bütün üretim, bütün proses yer altında yapılıyor. Tesisin 600 çalışanı var ve Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar."