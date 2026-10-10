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Pentagon dünyaya duyurdu: 21 ABD askeri öldü

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AA Giriş Tarihi:

Pentagon dünyaya duyurdu: 21 ABD askeri öldü

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, İran ile savaşta ölen ABD askerlerinin sayısını 21 olarak güncelledi.

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Foto - Pentagon dünyaya duyurdu: 21 ABD askeri öldü

Pentagon, daha önce 19 olarak açıkladığı ABD'nin İran ile savaşta kaybettiği asker sayısını, muharebe dışı 2 kaybı da içerecek şekilde 21 olarak güncelledi.

#2
Foto - Pentagon dünyaya duyurdu: 21 ABD askeri öldü

ABD medyası, Pentagon'un resmi veri tabanı olan Savunma Kayıp Analiz Sistemi'nde (DCAS) yapılan güncelleme sonrasında, hayatını kaybeden diğer 2 kişinin, 6 Mart'ta Kuveyt'te ölen 46 yaşındaki Ordu Ulusal Muhafız üyesi Binbaşı Sorffly Davius ile eylül ayında intihar eden bir Deniz Kuvvetleri mensubu olduğunu yazdı. Pentagon ayrıca, İran'a karşı devam eden operasyonlarla bağlantılı olmadığı belirtilen bir eğitim kazasında bir askerin daha öldüğünü doğruladı. 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'in mayıs ayında Irak'ta bir eğitim kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

#3
Foto - Pentagon dünyaya duyurdu: 21 ABD askeri öldü

Bu askerin ölümüyle birlikte İran'a karşı operasyonların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Orta Doğu'da hayatını kaybeden askerlerin sayısı 22'ye ulaşırken, DCAS'taki güncel verilere göre yaralı asker sayısı da 865 olarak kaydedildi. Pentagon, açıklamasında, "tüm askeri personelin kayıplarının şeffaf ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasına yönelik kararlılığını sürdürmeye devam ettiğini" belirtti.

#4
Foto - Pentagon dünyaya duyurdu: 21 ABD askeri öldü

Washington Post, geçen ay 6 ABD'li yetkiliden aldığı bilgilere dayanarak, kaybedilen asker sayısının Pentagon'un resmi, kamuya açık veri tabanı DCAS'de bildirdiğinden daha fazla olduğu iddiasında bulunmuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, o dönemde sosyal medya paylaşımında bu haberin "tamamen yalan" olduğunu ifade etmişti.

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