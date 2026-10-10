Pentagon dünyaya duyurdu: 21 ABD askeri öldü

ABD medyası, Pentagon'un resmi veri tabanı olan Savunma Kayıp Analiz Sistemi'nde (DCAS) yapılan güncelleme sonrasında, hayatını kaybeden diğer 2 kişinin, 6 Mart'ta Kuveyt'te ölen 46 yaşındaki Ordu Ulusal Muhafız üyesi Binbaşı Sorffly Davius ile eylül ayında intihar eden bir Deniz Kuvvetleri mensubu olduğunu yazdı. Pentagon ayrıca, İran'a karşı devam eden operasyonlarla bağlantılı olmadığı belirtilen bir eğitim kazasında bir askerin daha öldüğünü doğruladı. 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'in mayıs ayında Irak'ta bir eğitim kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.