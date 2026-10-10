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Suudi Arabistan vuruldu Trump'tan jet açıklama

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AA Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan vuruldu Trump'tan jet açıklama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

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Foto - Suudi Arabistan vuruldu Trump'tan jet açıklama

#2
Foto - Suudi Arabistan vuruldu Trump'tan jet açıklama

Trump'tan İran ve Husilere yönelik yeni bir askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklama geldi. Riyad'daki havalimanı saldırısının ardından ABD'nin atabileceği adımlar merak konusu oldu.

#3
Foto - Suudi Arabistan vuruldu Trump'tan jet açıklama

RİYAD HAVALİMANI HUSİLER TARAFINDAN HEDEF ALINDI - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Husilerin saldırısıyla yeniden hedef alındı. Aktarılan bilgilere göre saldırı, havalimanının 3 numaralı terminalini vurdu. Patlamanın ardından terminalde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri kapsamında havalimanı tahliye edilirken uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve Washington yönetiminin olası askeri karşılığı hakkında konuştu.

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Foto - Suudi Arabistan vuruldu Trump'tan jet açıklama

TRUMP'TAN İRAN'A SALDIRI UYARISI - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların devam etmesi halinde İran'a karşı yeni bir askeri operasyon seçeneğini değerlendireceklerini açıkladı. Trump, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Suudi Arabistan'a saldırılar devam ederse ara seçimlerden önce İran'a yönelik saldırı düzenlemeyi değerlendireceğiz."

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Foto - Suudi Arabistan vuruldu Trump'tan jet açıklama

Trump'a yöneltilen bir diğer soru ise ABD'nin Suudi Arabistan ile birlikte Husilere yönelik askeri operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği oldu. Bir muhabir, ABD Başkanı'na şu soruyu yöneltti: "Suudi Arabistan'ın Husilere saldırısına katılacak mısınız?" Trump ise bu soruya kısa bir yanıt verdi: "Katılabiliriz."

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