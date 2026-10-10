Suudi Arabistan vuruldu Trump'tan jet açıklama

Trump'a yöneltilen bir diğer soru ise ABD'nin Suudi Arabistan ile birlikte Husilere yönelik askeri operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği oldu. Bir muhabir, ABD Başkanı'na şu soruyu yöneltti: "Suudi Arabistan'ın Husilere saldırısına katılacak mısınız?" Trump ise bu soruya kısa bir yanıt verdi: "Katılabiliriz."