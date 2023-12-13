Türkiye'nin en zengin aileleri belli oldu! İşte yeni sıralama

Türkiye'de 2023 yılının en zengin ailelerinin listesinde ilk sırada 6 milyar dolar servetiyle Koç ailesi yer aldı. Şevket Sabancı ve ailesi (Esas Holding) 5-6 milyar dolar servetiyle ikinci sıradaki yerini korudu. Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding) ise 4-5 milyar dolar servet ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk sıralarına Koç Ailesi ve Sabancı ailesine ait şirketler ve isimler damga vurdu. İlk sıraya 6 milyar dolar servetiyle Koç ailesi alırken, Şevket Sabancı ve ailesi (Esas Holding) 5-6 milyar dolar servetiyle ikinci, Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding) ise 4-5 milyar dolar servet ile üçüncü sırada yer aldı. İŞTE LİSTEDEKİ İLK 10 AİLE VE SERVETLERİ: 1. Koç ailesi (Koç Holding): 6 milyar dolar 2. Şevket Sabancı'nın ailesi (Esas Holding): 5-6 milyar dolar 3. Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar 4. Türkan Sabancı ve ailesi (S. Sabancı Holding): 4-5 milyar dolar 5. Tara ailesi (Enka Holding): 3-4 milyar dolar 6. Ezcacıbaşı ailesi (Ezcacıbaşı Holding): 3-4 milyar dolar 7. Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding): 3-4 milyar dolar 8. Murat Ülker (Kökler Holding): 2,5-3 milyar dolar 9. Özokur ailesi (Üs Holding): 2,5-3 milyar dolar 10. Erdemoğlu ailesi (Erdemoğlu Holding): 2,5-3 milyar dolar