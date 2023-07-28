2023-07-28 12:17:42 Türkiye'nin En Zeki Şehirleri
Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.
Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.
20. Denizli - 102,14
19. Rize - 102,32
18. Konya - 102,36
17. Uşak - 102,37
16. Karaman - 102,52
15. Yalova - 102,58
14. Zonguldak - 102,68
13. Tekirdağ - 102,82
12. Antalya - 103,29
11. Trabzon - 103,37
10. Kırklareli - 103,28
9. Bursa - 103,47
8. Balıkesir - 103,59
7. Kocaeli - 103,85
6. İstanbul - 104,02
5. Çanakkale - 104,02
4. Muğla - 104,12
3. İzmir - 104.51
2. Ankara - 104,91
1. Eskişehir - 105,20
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