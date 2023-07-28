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Aktüel
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Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

2023-07-28 12:17:42
Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

20. Denizli - 102,14

#2
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

19. Rize - 102,32

#3
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

18. Konya - 102,36

#4
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

17. Uşak - 102,37

#5
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

16. Karaman - 102,52

#6
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

15. Yalova - 102,58

#7
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

14. Zonguldak - 102,68

#8
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

13. Tekirdağ - 102,82

#9
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

12. Antalya - 103,29

#10
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

11. Trabzon - 103,37

#11
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

10. Kırklareli - 103,28

#12
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

9. Bursa - 103,47

#13
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

8. Balıkesir - 103,59

#14
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

7. Kocaeli - 103,85

#15
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

6. İstanbul - 104,02

#16
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

5. Çanakkale - 104,02

#17
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

4. Muğla - 104,12

#18
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

3. İzmir - 104.51

#19
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

2. Ankara - 104,91

#20
Foto - Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

1. Eskişehir - 105,20

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