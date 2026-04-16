Dijital ortamda yaşanan zorbalık, şiddet bir kılıfa sokulmak isteniyor... Uzmanlar okullardaki şiddet olaylarını değerlendirdi
Uzmanlar, aile içinde erken yaşta şiddetle karşılaşma, akran zorbalığı, sosyal dışlanma, medyada ve toplumsal yaşamda şiddetin normalleştirilmesi, şiddet içerikli haber ve oyunlara yoğun maruz kalma ile dijital zorbalık gibi etkenlerin gençlerde şiddeti meşrulaştırma eğilimi oluşturabildiğini, bu eğilimin azaltılmasında ise aileler ile okulların eşgüdüm içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen silahlı saldırılar, gençler arasında şiddet eğiliminin artmasına neden olan etkenleri gündeme getirdi. AA muhabirleri, gençlerde ve çocuklarda şiddet eğilimine yol açan faktörleri uzmanlara sordu.