Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte en uzun ömürlü 10 ilimiz

TÜİK’in son verileriyle hazırlanan Türkiye’nin yaşam süresi haritası, vatandaşların en uzun ömür sürdüğü illeri bir bir ortaya çıkardı. Ortalama 80,3 yıllık ömürle Trabzon ve Tunceli zirveyi paylaşırken, Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin listedeki ağırlığı dikkat çekti. Kadınların erkeklerden yaklaşık 5,5 yıl daha uzun yaşadığı Türkiye’de, sağlıklı yaşamın ve uzun ömrün sırrı bu şehirlerin iklimi ve yaşam tarzında saklı olabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, Türkiye’de şehir şehir ortalama yaşam sürelerini ortaya koydu. Buna göre, vatandaşların en uzun yaşadığı şehirler belli oldu. Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Kadınlar erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. İşte yaşam süresinde öne çıkan iller:

1-Trabzon Kadın: 83,8 yıl Erkek: 76,8 yıl Ortalama: 80,3 yıl

2-Tunceli Kadın: 84,1 yıl Erkek: 77,0 yıl Ortalama: 80,3 yıl

3-Ordu Kadın: 83,0 yıl Erkek: 77,2 yıl Ortalama: 80,0 yıl

4-Rize Kadın: 83,3 yıl Erkek: 75,5 yıl Ortalama: 79,4 yıl

5-Bayburt Kadın: 81,4 yıl Erkek: 77,0 yıl Ortalama: 79,2 yıl

6-Samsun Kadın: 81,7 yıl Erkek: 75,5 yıl Ortalama: 78,6 yıl

7-Sinop Kadın: 81,8 yıl Erkek: 75,7 yıl Ortalama: 78,6 yıl

8-Sivas Kadın: 81,2 yıl Erkek: 75,9 yıl Ortalama: 78,5 yıl

9-Aksaray Kadın: 81,5 yıl Erkek: 75,5 yıl Ortalama: 78,5 yıl

10-Zonguldak Kadın: 81,0 yıl Erkek: 75,5 yıl Ortalama: 78,2 yıl

