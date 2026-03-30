Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı
Türkiye’nin yarınlarını teminat altına almak ve aile kurumunu ihya etmek amacıyla başlatılan '2025 Aile Yılı' meyvelerini vermeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını müjdeledi. Bugüne kadar 923 bin annenin sinesine dokunan devlet, toplamda 13,9 milyar liralık devasa bir destekle Türk ailesinin yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı. 'Çocuk berekettir' diyen milli irade, nesil emniyeti için kesenin ağzını açtı!