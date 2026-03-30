Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

'Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' şiarıyla hareket eden hükümet, aile kurmayı teşvik eden ve çocuk sahibi olan vatandaşlarını yalnız bırakmayan projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenen yeni rakamlarla birlikte ailelere nefes aldıracak ödemeler hesaplara geçti. İlk çocuk için 5 bin liralık tek seferlik can suyu verilirken, ikinci çocuk için aylık 1500, üç ve üzeri çocuklar için ise aylık 5 bin liralık düzenli destek mekanizması tıkır tıkır işliyor.