Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

Türkiye’nin yarınlarını teminat altına almak ve aile kurumunu ihya etmek amacıyla başlatılan '2025 Aile Yılı' meyvelerini vermeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını müjdeledi. Bugüne kadar 923 bin annenin sinesine dokunan devlet, toplamda 13,9 milyar liralık devasa bir destekle Türk ailesinin yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı. 'Çocuk berekettir' diyen milli irade, nesil emniyeti için kesenin ağzını açtı!

#1
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

'Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' şiarıyla hareket eden hükümet, aile kurmayı teşvik eden ve çocuk sahibi olan vatandaşlarını yalnız bırakmayan projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenen yeni rakamlarla birlikte ailelere nefes aldıracak ödemeler hesaplara geçti. İlk çocuk için 5 bin liralık tek seferlik can suyu verilirken, ikinci çocuk için aylık 1500, üç ve üzeri çocuklar için ise aylık 5 bin liralık düzenli destek mekanizması tıkır tıkır işliyor.

#2
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, 'Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk' dedi.

#3
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

#4
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

Bakan Göktaş, iki, üç ve üzeri 549 bin 167 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını da vurguladı. Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti;

#5
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

Bu kapsamda mart ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

#6
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

#7
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal destek ödemeleri yatırıldı

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

