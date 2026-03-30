İbn-i Sina öneriyor! Akciğerlerin doğal süpürgesi: Doğal öksürük şurubu meğer bu baharatmış!
İbn-i Sina öneriyor! Akciğerlerin doğal süpürgesi: Doğal öksürük şurubu meğer bu baharatmış!

İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden ışık tutan reçeteleri bugün günümüzde çok revaçta...

İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden günümüze ışık tutan reçeteleri, modern tıbbın tıkandığı noktalarda bile doğal birer kurtarıcı olmaya devam ediyor. Özellikle mevsim geçişlerinde artan öksürük ve akciğer rahatsızlıkları için ünlü hekimin "el-Kanun fi't Tıbb" eserinde üzerinde durduğu bir baharat var ki hem öksürük hem de akciğerler için şifa. Bu baharat aynı zamanda şurup şeklinde alınırsa böbreklere de iyi geliyor. İşte İbn-i Sina'nın doğal öksürük şurubu…

İbn-i Sina, soğuktan kaynaklanan göğüs ağrıları ve kronik öksürük için yabani kimyonun kaynatılmış suyunun bal ile karıştırılarak içilmesini tavsiye eder. Hekimlerin Sultanı'na göre bu formül, vücuttaki "faydasız nemi" kurutarak bağışıklığı çelik gibi yapar.

Kronik bir rahatsızlığınız, hamilelik durumunuz veya düzenli kullandığınız bir ilaç varsa, bu tür bitkisel kürleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

İşte akciğerleri tertemiz yapan, virüs ve bakterilere karşı kalkan oluşturan o doğal reçetenin detayları:

İbn-i Sina, tıp dünyasının temel taşı kabul edilen eserinde yabani kimyonun (bazı yörelerde karaman kimyonu veya kereviye olarak da bilinir) çözücü ve temizleyici etkisinden bahseder. Bu baharat, sadece bir çeşni değil, solunum yollarını açan güçlü bir antiseptiktir.

İBN-İ SİNA'YA GÖRE YABANİ KİMYONUN FAYDALARI Akciğeri temizler ve öksürüğü giderir Isıtıcı ve eritici etkisi vardır Sirke ile lokal olarak uygulanırsa uyuzu tedavi eder Epilepside kullanılır Karın ağrısına iyi gelir Solucanları öldürür Şurup şeklinde alınırsa böbrek ağrısına iyi gelir Akrep sokmalarında kullanılır

Bakteri ve Virüs Düşmanı: İçeriğindeki uçucu yağlar, solunum yoluna yerleşen zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını engeller. Balgam Söktürücü: Akciğerlerde biriken ve öksürüğe neden olan inatçı balgamın parçalanarak atılmasını sağlar. Nefes Darlığına Çözüm: Göğüs kafesindeki sıkışıklığı gidererek nefes almayı kolaylaştırır.

İBN-İ SİNA USULÜ DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu karışım, boğazdaki tahrişi durdururken akciğerlerinizi toksinlerden arındıracaktır. Gerekli Malzemeler: 1 yemek kaşığı Yabani Kimyon (Tohum hali tercih edilmeli) 1 su bardağı içme suyu 1 tatlı kaşığı süzme bal (Doğal antibiyotik etkisi için) 3-4 damla limon suyu

Demleme: Bir su bardağı suyu kaynatın. Kaynayan suyu ocaktan alıp içine yabani kimyon tohumlarını atın. Bekleme: Yaklaşık 10 dakika boyunca ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın (Uçucu yağların kaybolmaması için kapalı olması şarttır).

Karıştırma: Ilıyan karışımı süzün. İçine balı ve limonu ekleyerek iyice karıştırın. Tüketim: Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, aç karnına birer fincan içebilirsiniz.

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!
Gündem

Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası meydanında devletin zirvesini hedef alan çirkin üslubu nedeniyle adalete hesap verecek.
Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik
Gündem

Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürletip kapattırmaya çalıştı ancak mahkeme Kocatepe G..
Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı
Gündem

Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya ziyaretinde “Çiftçiyim 3.5 trilyon zararım var” diyerek provokasyon yapan şahsın çiftçilikle alası ..
Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi
Gündem

Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi

CHP yandaşı Yılmaz Özdil’in, evladı yaşındaki belediye personeliyle otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı öve öve bitire..
Böylesi ilk kez yaşandı: Genç mahkum, çocuk cezaevinde hafız oldu! Kendisi de hafız olan Bakan Çiftçi bakın ne yazdı
Gündem

Böylesi ilk kez yaşandı: Genç mahkum, çocuk cezaevinde hafız oldu! Kendisi de hafız olan Bakan Çiftçi bakın ne yazdı

Diyarbakır Çocuk Ceza ve Islah Evi’nde kalan bir hükümlü, Manevi Rehberlik Birimi desteğiyle hafız oldu. Çocuk cezaevleri tarihinde bir ilk ..
