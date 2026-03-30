Apar topar harekete geçtiler! Türkiye'ye sürekli kafa tutan Yunanistan'dan dikkat çeken İHA ve SİHA kararı
Apar topar harekete geçtiler! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Yunanistan’dan dikkat çeken İHA ve SİHA kararı
Apar topar harekete geçtiler! Türkiye'ye sürekli kafa tutan Yunanistan'dan dikkat çeken İHA ve SİHA kararı

Yunanistan Savunma İnovasyon Merkezi (ELKAK), ordu envanterine yeni nesil güç katmak amacıyla Sınıf I SİHA’lar, dolanan mühimmatlar ve KENTAVROS anti-İHA sistemleri için Ar-Ge sözleşmelerini imzaladığını duyurdu. Özellikle adalar ve ana kara savunmasında "kuvvet çarpanı" olarak planlanan bu sistemler, modern çatışma bölgelerinden alınan derslerle düşük maliyetli ancak yüksek etkili bir savunma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen "Kentavros" sisteminin özellikle Yunan Deniz Kuvvetleri platformlarına entegre edilerek su üstü birimlerini İHA tehditlerine karşı çelikten bir korumaya alması bekleniyor.

Yunanistan Savunma İnovasyon Merkezi (ELKAK), “2025 Ufuk Programı” kapsamında ilk araştırma ve geliştirme sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Defence Review GR tarafından yapılan habere bu adım, stratejik planlamadan uygulama aşamasına geçişi ve Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne (Enoples Dynameis) inovasyon entegrasyonu için yeni bir modelin devreye alınmasını simgeliyor.

İmzalanan sözleşmelerden üçünün, “PARMENION” müşterek fiili tatbikatı sırasında Yunan Silahlı Kuvvetler ile iş birliği içinde gerçekleştirilen kapsamlı saha testlerinin doğrudan bir sonucu olduğu belirtilmekte. Yunan savunma ekosistemindeki kuruluşlarla imzalanan bu sözleşmeler, Sınıf I tipi yerli SİHA’ların geliştirilmesini ve operasyonel değerlendirmesini hedefliyor. Bahse konu projelerin temel amacı ise bu sistemlerin kısa süre içinde ordu envanterine dahil edilmesi.

Modern çatışma bölgelerinden elde edilen deneyimler ışığında, askeri görevler için özel olarak tasarlanan insansız hava araçlarının düşük maliyet ve yüksek operasyonel değer sunduğu vurgulanmaktadır. Özellikle Yunanistan’ın ana karası ve adalarından oluşan çok boyutlu harekat sahasında bu sistemlerin, yüksek riskli ortamlarda kuvvet çarpanı olarak görev alması beklenebilir. ELKAK CEO’su Pantelis Tzortzakis konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu ilk anlaşmalar, ELKAK’ın olgunlaşma aşamasına geçtiğinin bir göstergesidir. Bunlar münferit girişimler değil; Yunan teknolojik inovasyonunu sistematik olarak Silahlı Kuvvetler için operasyonel bir yeteneğe dönüştüren tutarlı bir proje döngüsünün başlangıcıdır.”

ELKAK, Yunan Silahlı Kuvvetler bünyesindeki Ar-Ge çalışmalarını destekliyor. Bu kapsamda, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Teknoloji Geliştirme ve İnovasyon Merkezi (KETAK) tarafından geliştirilen dolanan mühimmat prototipinin seri üretime geçişi ve sertifikasyonu için sözleşme imzalandı. Bu adım ile sistemin tam teşekküllü bir endüstriyel ürüne dönüşerek envantere girmesi hedefleniyor.

Eş zamanlı olarak Yunan Havacılık Sanayii (EAB), KENTAVROS anti-İHA sisteminin operasyonel kabiliyetlerinin genişletilmesi için yeni bir Ar-Ge sözleşmesi imzalayacak. Bu proje ile sistemin yüksek değerli hedeflere karşı etkinliğinin artırılması ve özellikle Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait su üstü platformlarında tam operasyonel kullanıma sunulması hedefleniyor.

