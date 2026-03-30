Apar topar harekete geçtiler! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Yunanistan’dan dikkat çeken İHA ve SİHA kararı
Yunanistan Savunma İnovasyon Merkezi (ELKAK), ordu envanterine yeni nesil güç katmak amacıyla Sınıf I SİHA’lar, dolanan mühimmatlar ve KENTAVROS anti-İHA sistemleri için Ar-Ge sözleşmelerini imzaladığını duyurdu. Özellikle adalar ve ana kara savunmasında "kuvvet çarpanı" olarak planlanan bu sistemler, modern çatışma bölgelerinden alınan derslerle düşük maliyetli ancak yüksek etkili bir savunma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen "Kentavros" sisteminin özellikle Yunan Deniz Kuvvetleri platformlarına entegre edilerek su üstü birimlerini İHA tehditlerine karşı çelikten bir korumaya alması bekleniyor.