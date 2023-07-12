Türkiye'nin en kuzeyinde nefes kesen tatbikat

Tatbikatı izleyen Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Bugün ilimizin Akliman mevkisindeyiz. Bugün burada olmamızın sebebi, 15 Haziran'dan itibaren sahillerimizde hizmete başlayan cankurtaranlarımızın yapmış oldukları çalışmaları hem denetlemek hem gözlemlemek hem de onlar ile birlikte tecrübelerini arttırmak amacıyla bir tatbikat tertip etmek. Göreve geldiğimizden itibaren burada bu cankurtaran hizmetini vermekteyiz. İtfaiye Müdürümüz Ayhan Bey'in kontrolünde denetiminde bu faaliyetlerimiz sürüyor. Artık öyle bir noktaya geldi ki Sinop Belediyesinin cankurtaranları Sinop’un göz bebekleri oldu. Onlar son 2 yılda yaşanan birçok boğulma vakasından hiçbir vatandaşımızın ve hiçbir konuğumuzun burnu kanamadan tatillerinin sona erdirmesini sağladılar. 2 yıldan beri yaşadıkları birçok olaya rağmen çok çabuk refleks göstererek ellerindeki ekipmanlar ile birlikte, Sinop Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisimizin de katkılarıyla onlarla da koordineli bir şekilde çalışarak 2 yıldan beri bize hiçbir üzücü haber getirmediler. Onlara öncelikle bu 2 yıl boyunca yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu sene de çok şükür yine öyle başladık. 15 Haziran'da göreve başladılar. Çok geniş bir alan da faaliyet gösteriyorlar. Bu faaliyet alanları içerisinde 15 Haziran'dan bu güne 5 defa boğulma vakasıyla karşılaştık. Yine arkadaşlarımızın çabuk refleks göstermeleri ve artık her geçen yıl artan tecrübeleriyle olaylara karşı göstermiş oldukları seri reaksiyonla bu yıl yaşadığımız 5 boğulma vakasında da hiçbir vatandaşımızın, hiçbir insanımızın burnu kanamadan bu olayları atlatmalarını sağladılar. Tabii, burada sadece cankurtaranlarımızın ve deniz polisimizin etkili aktif çalışması yeterli değil, vatandaşlarımızın da duyarlılığı çok önemli. Bazen duyuyorum ki özellikle bu bölgede denizin çok dalgalı olduğu, rüzgarın çok şiddetli olduğu dönemlerde cankurtaranlarımız kulelerine kırmızı bayrak çekmelerine, -kırmızı bayrağın anlamı kesinlikle burada denize girmek yasaktır- denetimlerini sürdürmelerine rağmen bazı vatandaşlarımızın özellikle cankurtaranlarımızın uyarılarını dikkate almadan ısrarla denize girme çabası içerisinde olmaları zaman zaman cankurtaranlarımızı zor duruma düşürüyor. Bu arkadaşlarımız burada sizlerin hayatlarınızı kurtarmak ve sizlerin hayatlarını tehlikeye atmamak için burada bu sıcak bu güneşin altında mücadele ediyorlar. Çok rica ediyorum hem vatandaşlarımız hem de Sinop’a gelen konuklarımız lütfen buradaki cankurtaranlarımızın uyarılarına, cankurtaran kulelerimizdeki flamaların renklerine dikkat etsinler. Kırmızı flamayı gördüklerinde asla ve asla denize girmesinler. Sarı flama gördüklerinde bir tehlike yok, burada denize girebilirler. Ayrıca bir de sarı-kırmızı flamamız var. Sarı-kırmızı flamamızı gördüklerinde de mutlaka cankurtaranlarımızı takip ederek, cankurtaranlarımızın kontörlünde denize girsinler. Lütfen onların uyarılarını dikkate alsınlar. Hiçbirimizin burnu kanamasın. Hiçbirimiz üzülmeyelim. Umuyorum ki bu sezonu da geçmiş sezonlarda olduğu gibi kazasız belasız atlatacağız” dedi.