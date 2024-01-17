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Kültür Sanat
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Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

2024-01-17 19:54:00
Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

Gazeteduvarın haberine göre; Havalar soğudukça daha çok evlere kapanır hâle geldik. Tam da bugünlerde insan, doğada vakit geçirmeyi fazlasıyla özlüyor. Türkiye, bu açıdan çok zengin bir ülke ama şehrin keşmekeşinden kaçmak istiyorsanız Anadolu'nun tarih kokan, doğayla iç içe köyleri size ilaç gibi gelebilir. İşte, sokaklarında keyifle dolaşabileceğiniz, yerel lezzetlerin tadına bakabileceğiniz, sosyal medyanız için de birbirinden muhteşem fotoğraf çekebileceğiniz Türkiye'nin fantastik köylerinden birkaçı:

#1
Foto - Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

BOĞAZİÇİ KÖYÜ-MUĞLA - Muğla, her ne kadar yaz tatillerinin adresi gibi gözükse de kışın da keyifli vakit geçirebileceğiniz yerlere sahip. Özellikle Milas-Bodrum karayolunun yirmi beşinci kilometresinden sapıp iki kilometre gittikten sonra ulaşabileceğiniz Boğaziçi köyü, sizi bambaşka diyarlara götürebilir. Dar ve derin bir koyun oluşturduğu küçük bir yarımadadaki tepecik üzerinde kurulu bu köyün mitolojideki adı, "yüksekteki yer" anlamına gelen Bargylia... Balıkçılıkla geçinen ve kış aylarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Boğaziçi köyünde, pelikan, boz ördek, yeşilbaş, sakarca, Macar ördeği, sakarmeke, balıkçıl, flamingo, kaz ve su tavuğu görebilirsiniz.

#2
Foto - Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

ŞİRİNCE KÖYÜ-İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesine sekiz kilometre mesafedeki, tarihî mimarisi korunmuş Şirince'nin özgün adı Kırkınca... Kirkice, Kirkince. Çirkince derken günümüzdeki Şirince ismini almış. Özellikle geleneksel nefis yemekleri ve otantik yaşantısıyla nostaljik bir tatil isteyenlerin adresi olan Şirince'de eski Rum evleri pansiyon olarak hizmet veriyor. 2023 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" ödülüne layık görülen köy, şaraplarıyla ünlü...

#3
Foto - Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

BİRGİ KÖYÜ-İZMİR - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Dünya Turizm Örgütü'nün "2022 Yılı En İyi Turizm Köyleri" listesine giren Birgi Köyü, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alıyor. İlçe merkezine dokuz kilometre mesafede. Adını fazla duymamış olabilirsiniz ama bu köy, yüzyıllar boyunca çevresindeki en büyük yerleşim yerlerinden biri olmuş. Tarım, deri, ipek üretimi ve dokuma gibi çeşitli ekonomik faaliyetleriyle tarihî İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret merkeziymiş. Birgi'de geleneksel mimari dokuyu en iyi biçimde yansıtan iki yapı; ahşap süsleme ağırlıklı mihrabı ve minberiyle döneminin en başarılı örneklerden biri olan Ulu Cami ile ahşap işçiliği ile dikkat çeken Çakırağa Konağı'dır.

#4
Foto - Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

ESKİ DOĞANBEY KÖYÜ-AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine otuz kilometre uzaklıktaki Eski Doğanbey köyünün eski adı "Domatia"... Rumca, "odalar" anlamına geliyor. Sırtını Dilek (Mykale) Dağı eteklerine yaslayan Eski Doğanbey, mübadele sonucunda Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalma bir köy... Özellikle mimari dokusuyla büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer.

#5
Foto - Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

KAYAKÖY-MUĞLA - Fethiye'ye sekiz kilometre mesafedeki Kayaköy, Antik Dönem'de Karmylassos olarak biliniyormuş. Geçmişi, MÖ 3.000'lere kadar gidiyor. Köyde yamaca dayalı yapıların tamamı Osmanlı İmparatorluğu'nun geç dönemlerinde Rumlarca yapılmış. Rumların Batı Trakya'daki Türklerle mübadelesi sonucu boşaltılan köy, zamanla tahrip olarak hayalet bir şehir görünümü almış. Kayaköy'de kullanıldığı dönemlerde manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan ikişer katlı evlerin yanı sıra çok sayıda şapel, iki büyük kilise, bir okul binası ve bir gümrük binası bulunuyor.

#6
Foto - Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

CUMALIKIZIK KÖYÜ-BURSA - Bursa'nın Cumalıkızık köyü, Osmanlı sivil mimarisinin en görkemli köy yerleşimlerinden biri... 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmış. Tarihi evleri ve doğasıyla keyifli zaman geçirebileceğiniz Cumalıkızık'ta bir de Etnoğrafya Müzesi ve Sanat Evi bulunuyor. Burada 18, 19 ve 20. yüzyıllara ait çeşitli yöresel eşyaları görebilirsiniz.

#7
Foto - Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

KUYUCAK KÖYÜ-ISPARTA - Isparta merkezine elli kilometre mesafedeki Kuyucak köyü, yüksek konumuyla Burdur Gölü manzarasını en güzel seyredebileceğiniz yerlerden. 5.000 dekarda yetiştirilen lavanta, Türkiye üretiminin yüzde doksanını oluşturuyor.,

#8
Foto - Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

MUSTAFAPAŞA KÖYÜ-NEVŞEHİR - Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçesine beş kilometre uzaklıkta bulunan Mustafapaşa köyünün Antik Dönem'deki adı "Sinasos"muş. Tarihî evleri, doğal ve kültürel varlıklarıyla 2021 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" listesinde yer alan Mustafapaşa köyünün batısında Gomeda Vadisi yer alıyor. Köyün yakınındaki Damsa Baraj Gölü ise çam ağaçlarıyla kaplı bir mesire alanı... Ayrıca bu köye gittiğinizde Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'ni (Bebek Müzesi), Eleni ve Vaslios kiliselerini ziyaret edilebilirsiniz.

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