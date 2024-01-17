2024-01-17 19:54:00 Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!
Gazeteduvarın haberine göre; Havalar soğudukça daha çok evlere kapanır hâle geldik. Tam da bugünlerde insan, doğada vakit geçirmeyi fazlasıyla özlüyor. Türkiye, bu açıdan çok zengin bir ülke ama şehrin keşmekeşinden kaçmak istiyorsanız Anadolu'nun tarih kokan, doğayla iç içe köyleri size ilaç gibi gelebilir. İşte, sokaklarında keyifle dolaşabileceğiniz, yerel lezzetlerin tadına bakabileceğiniz, sosyal medyanız için de birbirinden muhteşem fotoğraf çekebileceğiniz Türkiye'nin fantastik köylerinden birkaçı: