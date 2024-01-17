Türkiye'nin en fantastik sekiz köyü!

BİRGİ KÖYÜ-İZMİR - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Dünya Turizm Örgütü'nün "2022 Yılı En İyi Turizm Köyleri" listesine giren Birgi Köyü, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alıyor. İlçe merkezine dokuz kilometre mesafede. Adını fazla duymamış olabilirsiniz ama bu köy, yüzyıllar boyunca çevresindeki en büyük yerleşim yerlerinden biri olmuş. Tarım, deri, ipek üretimi ve dokuma gibi çeşitli ekonomik faaliyetleriyle tarihî İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret merkeziymiş. Birgi'de geleneksel mimari dokuyu en iyi biçimde yansıtan iki yapı; ahşap süsleme ağırlıklı mihrabı ve minberiyle döneminin en başarılı örneklerden biri olan Ulu Cami ile ahşap işçiliği ile dikkat çeken Çakırağa Konağı'dır.