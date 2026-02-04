Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Hes Kablo satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, HES Kablo'nun gruba katılmasının, enerji üretiminden altyapıya uzanan yaklaşımlarının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu belirtti. Hinginar, "HES Kablo'nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı, holdingimizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğinde. Bu adımla Nakkaş Holding, faaliyet gösterdiği alanlarda oluşturduğu yapıyı daha da sağlamlaştırırken, sanayi, enerji ve altyapı alanlarında yaratılan katma değerle ülke ekonomisine daha yüksek katkı sağlamayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.