Ekonomi
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Hes Kablo satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Hes Kablo satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı

Anadolu'nun en büyük şirketlerinden birisi olan Hes Kablo satıldı. Şirketin yeni sahiplerinden kamuoyuna bir açıklama yapıldı.

Foto - Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Hes Kablo satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı

Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, "HES Kablo'nun grubumuza katılması, enerji üretiminden altyapıya uzanan yaklaşımımızın önemli bir tamamlayıcısı niteliği taşıyor." dedi.

Foto - Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Hes Kablo satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Nakkaş Holding, bu satın alımla farklı sektörlerde oluşturduğu dengeli ve tamamlayıcı yapıyı daha güçlendirmeyi amaçlıyor.

Foto - Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Hes Kablo satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı

Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında SAVES markasıyla yürüten, hidroelektrik (HES) ve güneş enerjisi (GES) projeleriyle elektrik üretimi gerçekleştiren holding, yapı malzemeleri üretiminde de Türk Ytong ile inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Kurulduğu 1974 yılından bu yana üretim tecrübesi bulunan HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretimindeki yapısıyla holdingin sektörlerarası uyum yaklaşımını tamamlıyor.

Foto - Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Hes Kablo satıldı! Yeni sahibi herkesi şaşırttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, HES Kablo'nun gruba katılmasının, enerji üretiminden altyapıya uzanan yaklaşımlarının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu belirtti. Hinginar, "HES Kablo'nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı, holdingimizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğinde. Bu adımla Nakkaş Holding, faaliyet gösterdiği alanlarda oluşturduğu yapıyı daha da sağlamlaştırırken, sanayi, enerji ve altyapı alanlarında yaratılan katma değerle ülke ekonomisine daha yüksek katkı sağlamayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

