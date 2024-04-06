Türkiye'nin en büyük 3. holdingi kuruldu! Sabancı ve Koç'tan sonra en büyük sermayeye sahip olacaklar

Açıklamada, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ sermayesinin yüzde 51,6'sının, Trakya Yatırım Holding AŞ sermayesinin tamamının, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ sermayesinin yüzde 65,74'ünün, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ sermayesinin yüzde 52,06'sının, Milli Reasürans TAŞ sermayesinin yüzde 87,60'ının, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ sermayesinin yüzde 63,89'unun, İş Finansal Kiralama AŞ sermayesinin yüzde 30,43'ünün ve İşletim AŞ sermayesindeki yüzde 86,33'ü ile İşbank AG, JSC İşbank, JSC Isbank Georgia, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ, İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri AŞ, İş Merkezleri Yönetim ve Kültür Yayınları İş Türk AŞ sermayesindeki payların tamamının TİBAŞ Holdinge devredileceği bildirildi.