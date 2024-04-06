Türkiye'nin en büyük 3. holdingi kuruldu! Sabancı ve Koç'tan sonra en büyük sermayeye sahip olacaklar

Ayrıca, Arap Türk Bankası AŞ sermayesindeki yüzde 20,58'lik pay ile Genel Energy Plc. sermayesindeki yüzde 19,06'lık payların devri için de ilgili kanun çerçevesinde yasal çalışmaların yürütüleceği aktarılan açıklamada, "Şirket sermayesinin, devredilecek paylardan doğan 139 milyar 334 milyon 16 bin 889,85 lira ve nakdi sermaye tutarı 665 milyon 983 bin 110,15 lira olmak üzere toplam 140 milyar lira olarak teşkili, nakdi sermaye tutarı olan 665 milyon 983 bin 110,15 liranın şirketin kuruluş ve tescil işlemleri ile koordineli olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.