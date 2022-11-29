Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçesi! Burada yalnızca 476 kişi yaşıyor

Daha güzel hizmet verebilmek için ilçe nüfusunun artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Muratoğlu, hemşehrilerine ikametlerini Bayramören'e aldırmaları çağrısında bulundu. İlçede uluslararası yamaç paraşütü şampiyonası düzenlendiğine dikkati çeken Muratoğlu, "İlçemizdeki pistlerin yarışmacılar tarafından çok beğenildiği, dünya çapında, Türkiye'de de öncelikli, en güzel uçuş yerlerinden olduğu söyleniyor." ifadesini kullandı. İlçenin daimi nüfusunu genellikle kamu kurumlarındaki memurların oluşturduğunu anlatan Muratoğlu, yaşayanların çok az kısmının çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını, kalanının emekli olduğunu kaydetti.