Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçesi! Burada yalnızca 476 kişi yaşıyor

İlçe nüfusunun az olması nedeniyle belediye gelirinin de düşük olduğuna dikkati çeken Muratoğlu, "Belediye katkısının düşük olması bizi yaz aylarında zorluyor. Hizmet veriyoruz, bu hizmeti de 476 kişi olan ilçe nüfusumuza gelen ödenekle yapıyoruz. Bu bizi zorluyor ama yine üstesinden geliyoruz." diye konuştu.