Türkiye’nin dört bir yanında, bir anda aynı kuyruklar oluştu! Hepsinin tek sebebi var
Altın fiyatlarında dünkü rekor artışın ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Küresel piyasalardaki belirsizlik, jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL'deki hareketlilik, dün altının rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, tarihi seviyeleri gördü.
Sert yükselen gram altın dün 7.970 liraya ulaştı. Piyasada çeyrek altın 13.070 lira, yarım altın 26.140 lira, tam altın ise 52.280 liradan işlem gördü.
Yıllardır altından vazgeçmeyen vatandaşlar da yükselişin ardından soluğu kuyumcularda aldı. Altın yatırımcıları ellerindeki altınları bozdurmak için sıraya girdi. Türkiye'nin dört bir yanında kuyumcuların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
