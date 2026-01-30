  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin’i çıldırtacak ekonomik darbe: “Kara liste” kararı sonrası Türkiye krizi fırsata mı çevirecek? Türkiye’nin dört bir yanında, bir anda aynı kuyruklar oluştu! Hepsinin tek sebebi var Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı! Trump üç ülkeyi “Hayatta kalamazsınız” diyerek açık açık tehdit etti! Biri herkesi ters köşe yaptı Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan’dan, beklenmedik karar Türk devletlerinin yalakalık yarışına girdiği İsrail’den flaş açıklama: Bu, önemli ve tarihi bir karar Yapay zeka tahmin etti! İşte Süper Lig’in şampiyonu ve küme düşecek takımlar Ülkenin en büyük bankasına şafak operasyonu! Polis, sivil kıyafetlerle genel merkeze daldı Altın Fiyatları Bir Gecede Resmen Çakıldı! Altında Sert Düşüş! Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: “Türkiye’ye düşman değiliz”
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin dört bir yanında, bir anda aynı kuyruklar oluştu! Hepsinin tek sebebi var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin dört bir yanında, bir anda aynı kuyruklar oluştu! Hepsinin tek sebebi var

Altın fiyatlarında dünkü rekor artışın ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

#1
Foto - Türkiye’nin dört bir yanında, bir anda aynı kuyruklar oluştu! Hepsinin tek sebebi var

Küresel piyasalardaki belirsizlik, jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL'deki hareketlilik, dün altının rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, tarihi seviyeleri gördü.

#2
Foto - Türkiye’nin dört bir yanında, bir anda aynı kuyruklar oluştu! Hepsinin tek sebebi var

Sert yükselen gram altın dün 7.970 liraya ulaştı. Piyasada çeyrek altın 13.070 lira, yarım altın 26.140 lira, tam altın ise 52.280 liradan işlem gördü.

#3
Foto - Türkiye’nin dört bir yanında, bir anda aynı kuyruklar oluştu! Hepsinin tek sebebi var

Yıllardır altından vazgeçmeyen vatandaşlar da yükselişin ardından soluğu kuyumcularda aldı. Altın yatırımcıları ellerindeki altınları bozdurmak için sıraya girdi. Türkiye'nin dört bir yanında kuyumcuların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?
Gündem

Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?" başlıklı yazısı...
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!
Gündem

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

Yerel seçimlerin ardından ne yapacağını şaşıran ve hayal aleminde gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İstanbul seçimlerini yenileyelim" ç..
Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu
Yaşam

Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu

Aylarca beklenen torik balığı Çanakkale Boğazı’nda gecikmeli de olsa görüldü. Kilosu 700 liradan tezgahlara çıkan torik, balık piyasasında d..
Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"
Gündem

Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"

İran’da fitne ateşinin camilere sıçraması üzerine Lahican Cuma İmamı Hüccet’ül-İslam Süleymani, eşine az rastlanır bir protestoya imza attı...
Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız
Gündem

Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız

Türkiye ile normalleşme kararı alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Rusya'ya gözdağı sayılabilecek bir açıklama geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23