2021-11-27 11:04:22 Türkiye’nin dolar milyarderleri açıklandı! İşte zirvedeki isimler…
Türkiye’nin dolar milyarderleri açıklandı! İşte zirvedeki isimler…
Eğer çıkan sivilce yüzünüzün bu bölgesindeyse aman dikkat! Hangi bölgede çıkıyorsa o hastalığın habercisi
Türkiye’nin dolar milyarderleri açıklandı! İşte zirvedeki isimler…
Olgun Zorlu- Zorlu Holding 1 milyar dolar
Murat Vargı- MV Holding-1 milyar 100 milyon dolar
Mehmet Rüştü Başaran- Habaş-1 milyar 100 milyon dolar
Mehmet Ali Aydınlar- Acıbadem Sağlık Grubu- 1 milyar 100 milyon dolar
Hamdi Akın- Akfen Holding- 1 milyar 100 milyon dolar
Fatma Tuba Yazıcı- Diler Holding- 1 milyar 100 milyon dolar
Ali Ağaoğlu- Ağaoğlu İnşaat- 1 milyar 100 milyon dolar
Sinan Tara- Enka İnşaat-1 milyar 200 milyon dolar
Mustafa Latif Topbaş-BİM- 1 milyar 200 milyon dolar
Fatih Tosyalı- Tosyalı Holding- 1 milyar 300 milyon dolar
Erol Tabancı- Polimeks Holding--1 milyar 300 milyon dolar
Deniz Şahenk- Doğuş Holding-1 milyar 300 milyon dolar
Ayhan Tosyalı-Tosyalı Holding-1 milyar 300 milyon dolar
Mehmet Hattat- Hattat Holding-1 milyar 400 milyon dolar
Fuat Tosyalı- Tosyalı Holding-1 milyar 400 milyon dolar
Ahmet Nazif Zorlu- Zorlu Holding-1 milyar 400 milyon dolar
Fatih Özmen- SNC-1 milyar 500 milyon dolar
Faruk Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar
Eren Özmen- SNC-1 milyar 500 milyon dolar
Bülent Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar
Turgay Ciner-Park Holding- 1 milyar 600 milyon dolar
Melih Abdulhayoğlu- Comodo Group- 1 milyar 600 milyon dolar
Ahmet Çalık- Çalık Holding-1 milyar 600 milyon dolar
Şefik Yılmaz Dizdar-LC Waikiki- 1 milyar 700 milyon dolar
Sezai Bacaksız- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar
Nihat Özdemir- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar
Mehmet Nazif Günal- MNG Holding -1 milyar 700 milyon dolar
Hamdi Ulukaya- Chobani Yoğurt- 1 milyar 800 milyon dolar
Suat Günsel- Yakın Doğu Üniversitesi- 1 milyar 900 milyon dolar
Suna Kıraç- Koç Holding- 2 milyar 200 milyon dolar
Filiz Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 300 milyon dolar
Ferit Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 400 milyon dolar
Şarık Tara- Enka İnşaat- 2 milyar 500 milyon dolar
Rahmi Koç- Koç Holding- 2 milyar 500 milyon dolar
Semahat Arsel- Koç Holding- 2 milyar 600 milyon dolar
Mustafa Küçük- LC Waikiki- 2 milyar 300 milyon dolar
Osman Kibar-Samumed-2 milyar 800 milyon dolar
Hüsnü Özyeğin-Fiba Holding-2 milyar 900 milyon dolar
Erman Ilıcak- Rönesans Holding-4 milyar dolar
Murat Ülker- Yıldız Holding 4 milyar 800 milyon dolar
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23