  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
41
Türkiye’nin dolar milyarderleri açıklandı! İşte zirvedeki isimler…

2021-11-27 11:04:22
Türkiye’nin dolar milyarderleri açıklandı! İşte zirvedeki isimler…

Türkiye’nin dolar milyarderleri açıklandı! İşte zirvedeki isimler…

#1
Foto - Olgun Zorlu- Zorlu Holding 1 milyar dolar

Olgun Zorlu- Zorlu Holding 1 milyar dolar

#2
Foto - Murat Vargı- MV Holding-1 milyar 100 milyon dolar

Murat Vargı- MV Holding-1 milyar 100 milyon dolar

#3
Foto - Mehmet Rüştü Başaran- Habaş-1 milyar 100 milyon dolar

Mehmet Rüştü Başaran- Habaş-1 milyar 100 milyon dolar

#4
Foto - Mehmet Ali Aydınlar- Acıbadem Sağlık Grubu- 1 milyar 100 milyon dolar

Mehmet Ali Aydınlar- Acıbadem Sağlık Grubu- 1 milyar 100 milyon dolar

#5
Foto - Hamdi Akın- Akfen Holding- 1 milyar 100 milyon dolar

Hamdi Akın- Akfen Holding- 1 milyar 100 milyon dolar

#6
Foto - Fatma Tuba Yazıcı- Diler Holding- 1 milyar 100 milyon dolar

Fatma Tuba Yazıcı- Diler Holding- 1 milyar 100 milyon dolar

#7
Foto - Ali Ağaoğlu- Ağaoğlu İnşaat- 1 milyar 100 milyon dolar

Ali Ağaoğlu- Ağaoğlu İnşaat- 1 milyar 100 milyon dolar

#8
Foto - Sinan Tara- Enka İnşaat-1 milyar 200 milyon dolar

Sinan Tara- Enka İnşaat-1 milyar 200 milyon dolar

#9
Foto - Mustafa Latif Topbaş-BİM- 1 milyar 200 milyon dolar

Mustafa Latif Topbaş-BİM- 1 milyar 200 milyon dolar

#10
Foto - Fatih Tosyalı- Tosyalı Holding- 1 milyar 300 milyon dolar

Fatih Tosyalı- Tosyalı Holding- 1 milyar 300 milyon dolar

#11
Foto - Erol Tabancı- Polimeks Holding--1 milyar 300 milyon dolar

Erol Tabancı- Polimeks Holding--1 milyar 300 milyon dolar

#12
Foto - Deniz Şahenk- Doğuş Holding-1 milyar 300 milyon dolar

Deniz Şahenk- Doğuş Holding-1 milyar 300 milyon dolar

#13
Foto - Ayhan Tosyalı-Tosyalı Holding-1 milyar 300 milyon dolar

Ayhan Tosyalı-Tosyalı Holding-1 milyar 300 milyon dolar

#14
Foto - Mehmet Hattat- Hattat Holding-1 milyar 400 milyon dolar

Mehmet Hattat- Hattat Holding-1 milyar 400 milyon dolar

#15
Foto - Fuat Tosyalı- Tosyalı Holding-1 milyar 400 milyon dolar

Fuat Tosyalı- Tosyalı Holding-1 milyar 400 milyon dolar

#16
Foto - Ahmet Nazif Zorlu- Zorlu Holding-1 milyar 400 milyon dolar

Ahmet Nazif Zorlu- Zorlu Holding-1 milyar 400 milyon dolar

#17
Foto - Fatih Özmen- SNC-1 milyar 500 milyon dolar

Fatih Özmen- SNC-1 milyar 500 milyon dolar

#18
Foto - Faruk Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar

Faruk Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar

#19
Foto - Eren Özmen- SNC-1 milyar 500 milyon dolar

Eren Özmen- SNC-1 milyar 500 milyon dolar

#20
Foto - Bülent Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar

Bülent Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar

#21
Foto - Turgay Ciner-Park Holding- 1 milyar 600 milyon dolar

Turgay Ciner-Park Holding- 1 milyar 600 milyon dolar

#22
Foto - Melih Abdulhayoğlu- Comodo Group- 1 milyar 600 milyon dolar

Melih Abdulhayoğlu- Comodo Group- 1 milyar 600 milyon dolar

#23
Foto - Ahmet Çalık- Çalık Holding-1 milyar 600 milyon dolar

Ahmet Çalık- Çalık Holding-1 milyar 600 milyon dolar

#24
Foto - Şefik Yılmaz Dizdar-LC Waikiki- 1 milyar 700 milyon dolar

Şefik Yılmaz Dizdar-LC Waikiki- 1 milyar 700 milyon dolar

#25
Foto - Sezai Bacaksız- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar

Sezai Bacaksız- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar

#26
Foto - Nihat Özdemir- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar

Nihat Özdemir- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar

#27
Foto - Mehmet Nazif Günal- MNG Holding -1 milyar 700 milyon dolar

Mehmet Nazif Günal- MNG Holding -1 milyar 700 milyon dolar

#28
Foto - Hamdi Ulukaya- Chobani Yoğurt- 1 milyar 800 milyon dolar

Hamdi Ulukaya- Chobani Yoğurt- 1 milyar 800 milyon dolar

#29
Foto - Suat Günsel- Yakın Doğu Üniversitesi- 1 milyar 900 milyon dolar

Suat Günsel- Yakın Doğu Üniversitesi- 1 milyar 900 milyon dolar

#30
Foto - Suna Kıraç- Koç Holding- 2 milyar 200 milyon dolar

Suna Kıraç- Koç Holding- 2 milyar 200 milyon dolar

#31
Foto - Filiz Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 300 milyon dolar

Filiz Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 300 milyon dolar

#32
Foto - Ferit Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 400 milyon dolar

Ferit Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 400 milyon dolar

#33
Foto - Şarık Tara- Enka İnşaat- 2 milyar 500 milyon dolar

Şarık Tara- Enka İnşaat- 2 milyar 500 milyon dolar

#34
Foto - Rahmi Koç- Koç Holding- 2 milyar 500 milyon dolar

Rahmi Koç- Koç Holding- 2 milyar 500 milyon dolar

#35
Foto - Semahat Arsel- Koç Holding- 2 milyar 600 milyon dolar

Semahat Arsel- Koç Holding- 2 milyar 600 milyon dolar

#36
Foto - Mustafa Küçük- LC Waikiki- 2 milyar 300 milyon dolar

Mustafa Küçük- LC Waikiki- 2 milyar 300 milyon dolar

#37
Foto - Osman Kibar-Samumed-2 milyar 800 milyon dolar

Osman Kibar-Samumed-2 milyar 800 milyon dolar

#38
Foto - Hüsnü Özyeğin-Fiba Holding-2 milyar 900 milyon dolar

Hüsnü Özyeğin-Fiba Holding-2 milyar 900 milyon dolar

#39
Foto - Erman Ilıcak- Rönesans Holding-4 milyar dolar

Erman Ilıcak- Rönesans Holding-4 milyar dolar

#40
Foto - Murat Ülker- Yıldız Holding 4 milyar 800 milyon dolar

Murat Ülker- Yıldız Holding 4 milyar 800 milyon dolar

Bu profesör uslanmayacak! Şimdi de Peker ve Kavala ile saf tuttu
Gündem

Bu profesör uslanmayacak! Şimdi de Peker ve Kavala ile saf tuttu

Mesleği haricinde her konuda yorum yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, şimdi de firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iddiaların..
Türkiye ölüm grubuna düştü! Rakipler belli oldu
Spor

Türkiye ölüm grubuna düştü! Rakipler belli oldu

A Milli Takımımız Katar 2022 Dünya Kupası Play-Off Turunda Portekiz ile eşleşti. Türkiye, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya ..
Kürt vatandaşlarımız da kullanıyordu! 'İblisin çocukları' ateşe verdi
Gündem

Kürt vatandaşlarımız da kullanıyordu! 'İblisin çocukları' ateşe verdi

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmalarından, kendilerine “Ateşin çocukları inisiyatifi” adını veren iblisler, yaz aylarında ormanları yakar..
O 'domuz'dan tarihi itiraf: SİHA'lar bizi çaresiz bıraktı
Dünya

O 'domuz'dan tarihi itiraf: SİHA'lar bizi çaresiz bıraktı

Karabağ savaşı sırasında şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin cansız bedenlerinin domuzlara yedirilmesine ait görüntüleri sosyal medya hesabı..
Altında kritik Dönem! Yeni rekor için tarih verildi
Ekonomi

Altında kritik Dönem! Yeni rekor için tarih verildi

Altın tüm dünyada yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de sıklıkla ATH yapan altının yükseliş trendinin ne zaman son bulacağı da merak konusu old..
Açıklandı! O ülkede darbe girişimi
Dünya

Açıklandı! O ülkede darbe girişimi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, bir grubun, 28 Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinin ardından iktidarı ele geçirme planın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay