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Ekonomi
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Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

2023-01-25 17:56:47
Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

Karadeniz derinliklerindeki kaynaklar enerjinin geleceğine yön verecek potansiyele sahip. Doğal gaz keşifleri ise Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinin dayanak noktası oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

Enerji politiklarındaki yerini güçlendiren Karadeniz, yeni bir Hazar ya da Doğu Karadeniz olma yolunda. Türkiye'nin keşfettiği 710 milyar metreküplük rezerv uluslararası çapta gözleri bölgeye çevirdi. Karadeniz gazını sisteme bağlamak için çalışmalar aralıksız şekilde sürerken yeni keşifler için bölgedeki potansiyel dikkati çekiyor.

#2
Foto - Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

Karadeniz'deki rezerv, yeni iş birliği imkanlarına kapı aralıyor.

#3
Foto - Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

"KARADENİZ'DEKİ HAREKETLİLİK YENİ İMKAN VE YATIRIMLAR OLUŞTURACAK" - TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

#4
Foto - Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

Karadeniz'e bu bağlamda daha fazla yatırımın gelebilme durumu yüksek çünkü bir bölgede hareketlilik varsa, yatırım oyuncular varsa orada lojistik olarak imkanlar daha artmıştır. Güney rotası, Türkiye'den geçiyoruz güney rotasını güçlendirme Rus gazının da bu rotadan sevkiyatının sağlanması üzerine çalışılıyor. Bunların hepsi Karadeniz'in önemini de artırıyor. Şüphesiz Türkiye'nin keşfi Romanya'nın kendi deniz alanlarındaki teknik sebeplerle girişim yapamadığı sahaları yeniden üretime almayla alakalı bir sinerji oluşturdu. Bulgaristan da kendi deniz alanlarında çalışma yapmaya başladı. Karadeniz'in enerji merkezine dönüşmesi, uluslararası yatırımları çekecek. Değişen şartlar ve enerji ihtiyacı, Karadeniz'in önemini arttırıyor.

#5
Foto - Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

"ÜLKELERİN GEÇMİŞTE BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI KÂRLI DEĞİLDİ" - TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Pınar İpek de, konuya ilişkin, "Merkez olabilmek için çok fazla oyuncunun devlet şirketleri dışında sübvanse yapılmadan farklı kaynaklardan hem spot piyasada alım satım yapılması lazım hem de kontratların alım satımı yapılması lazım. Avrupalı ithal eden ülkelerin Rusya'yla uzun dönemli kontratlarını yenilemeyecekleri aşikar. Kendi deniz yetki alanları içerisinde sahalar var. Bunların bir kısmını o dönem çok uluslu yabancı şirketler test kuyusu açtılar belirli bir miktar buldular ama ticari açıdan karlı bulmadıkları için devam etmediler projeye." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

KARADENİZ, TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE ENERJİNİN GELECEĞİNDE ANAHTAR OLACAK - Ülkeler kendi yetki alanlarındaki faaliyetleri tekrar gözden geçiriyor. Türkiye dşındaki Karadeniz ülkelerinin deniz alanlarında keşfedilmiş bir kaç saha olsa da bunların toplam miktarı 200 milyar metreküpü geçmiyor. Türkiye'nin arama faaliyetleri yürüttüğü bölgenin bakir alanlar olması çalışmaları daha önemli hale getiriyor. Türkiye'nin öncülüğünde Karadeniz, enerjinin geleceğinde kilit rol oynayacak.

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