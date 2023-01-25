Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

"ÜLKELERİN GEÇMİŞTE BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI KÂRLI DEĞİLDİ" - TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Pınar İpek de, konuya ilişkin, "Merkez olabilmek için çok fazla oyuncunun devlet şirketleri dışında sübvanse yapılmadan farklı kaynaklardan hem spot piyasada alım satım yapılması lazım hem de kontratların alım satımı yapılması lazım. Avrupalı ithal eden ülkelerin Rusya'yla uzun dönemli kontratlarını yenilemeyecekleri aşikar. Kendi deniz yetki alanları içerisinde sahalar var. Bunların bir kısmını o dönem çok uluslu yabancı şirketler test kuyusu açtılar belirli bir miktar buldular ama ticari açıdan karlı bulmadıkları için devam etmediler projeye." değerlendirmesinde bulundu.