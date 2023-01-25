Türkiye'nin doğal gaz keşfi sonrası Karadeniz'de harekete geçtiler

Karadeniz'e bu bağlamda daha fazla yatırımın gelebilme durumu yüksek çünkü bir bölgede hareketlilik varsa, yatırım oyuncular varsa orada lojistik olarak imkanlar daha artmıştır. Güney rotası, Türkiye'den geçiyoruz güney rotasını güçlendirme Rus gazının da bu rotadan sevkiyatının sağlanması üzerine çalışılıyor. Bunların hepsi Karadeniz'in önemini de artırıyor. Şüphesiz Türkiye'nin keşfi Romanya'nın kendi deniz alanlarındaki teknik sebeplerle girişim yapamadığı sahaları yeniden üretime almayla alakalı bir sinerji oluşturdu. Bulgaristan da kendi deniz alanlarında çalışma yapmaya başladı. Karadeniz'in enerji merkezine dönüşmesi, uluslararası yatırımları çekecek. Değişen şartlar ve enerji ihtiyacı, Karadeniz'in önemini arttırıyor.