Türkiye'nin dev şeker fabrikası iflas etti! Ünlü bankaya olan borcu açıklandı

Tasfiye Halinde Alfa Şekerleme İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, ******* Vergi Nolu, Konya, Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin ******* esas ******* sayılı kararı ile, ******* sicil numarasında kayıtlı Konya Organize Sanayi Bölgesi, Reisköy Cad. ******* Selçuklu/KONYA adresindeki müflisin iflasına karar verilmiştir. Garanti Bankası A.Ş.'nin 65.247,32.-TL'lik alacağı 4.sırada kabul edilmiştir. 129.421,63.-TL'lik kısım reddedilmiştir. Ek-1 sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde Konya Asliye Ticaret Mahkemelerinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde Konya İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açabilecekleri hususu İ.İ.K.'nu gereğince tebliğ ve ilan olunur.