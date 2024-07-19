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Ekonomi
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Türkiye'nin dev şeker fabrikası iflas etti! Ünlü bankaya olan borcu açıklandı

2024-07-19 09:24:35
Türkiye'nin dev şeker fabrikası iflas etti! Ünlü bankaya olan borcu açıklandı

Konya ilinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ünlü şeker fabrikasından kötü haber geldi. Şirket iflas etti.

#1
Foto - Türkiye'nin dev şeker fabrikası iflas etti! Ünlü bankaya olan borcu açıklandı

Merhabahaber'de yer alan habere göre, son yıllarda dünya genelinde büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Girdi maliyetlerinin artması vi ticaret düzeninin değişmesine bazı firmalar adapte olamadı. Faiz oranlarının hızla yükselmesi ve nakit para akışının bozulması dev işletmeleri iflasa sürüklüyor.

#2
Foto - Türkiye'nin dev şeker fabrikası iflas etti! Ünlü bankaya olan borcu açıklandı

2023 ve 2024 yılında birçok Türk firmasının konkordato ya da iflas ilan etmesi buna bağlanıyor. En çok iflasın görüldüğü sektörlerden birisi de gıda sektörü. Son olarak Konyalı bir şeker firması iflas etti.

#3
Foto - Türkiye'nin dev şeker fabrikası iflas etti! Ünlü bankaya olan borcu açıklandı

Bahsi geçen bu firmanın iflasıyla ilgili Konya Asliye 2. Ticaret Mahkemesi tarafından alacaklılara duyuru yapıldı.

#4
Foto - Türkiye'nin dev şeker fabrikası iflas etti! Ünlü bankaya olan borcu açıklandı

Bu kapsamda Garanti Bankası'nın 65 bin liralık alacağı kabul edildi. 129 bin liralık alacağı ise reddedildi.

#5
Foto - Türkiye'nin dev şeker fabrikası iflas etti! Ünlü bankaya olan borcu açıklandı

İflas eden ve tasfiye halindeki Alfa Şekerleme ile ilgili mahkemenin kararı şu şekilde:

#6
Foto - Türkiye'nin dev şeker fabrikası iflas etti! Ünlü bankaya olan borcu açıklandı

Tasfiye Halinde Alfa Şekerleme İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, ******* Vergi Nolu, Konya, Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin ******* esas ******* sayılı kararı ile, ******* sicil numarasında kayıtlı Konya Organize Sanayi Bölgesi, Reisköy Cad. ******* Selçuklu/KONYA adresindeki müflisin iflasına karar verilmiştir. Garanti Bankası A.Ş.'nin 65.247,32.-TL'lik alacağı 4.sırada kabul edilmiştir. 129.421,63.-TL'lik kısım reddedilmiştir. Ek-1 sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde Konya Asliye Ticaret Mahkemelerinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde Konya İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açabilecekleri hususu İ.İ.K.'nu gereğince tebliğ ve ilan olunur.

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