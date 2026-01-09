  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Geceleri başlayan omuz ağrısına dikkat: Donuk omuz sessizce hayatı kilitliyor Terör örgütü SDG iyice çığırından çıktı! Tahliye otobüslerine saldırdılar Doğuştan görme engelli Mahmut Terzi, Kur'an-ı Kerim'i işte böyle ezberledi BAE ile Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendini fessetiğini açıkladı! Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu Diyanet’ten, evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar Kulüple ilişiğini feshetme eşeğine gelmişti ve.. Galatasaray'ın adını kullandı: İngiltere'ye gidiyor Transfer Fenerbahçe'de alev alev yanacak: Sörloth için umut doğdu! Her şey Fenerbahçe'nin elinde Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar Resmi Gazete‘de yayımlandı! Öğretmen atamaları ve yer değiştirmede yeni düzenleme
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar

Güvenlik ve terör uzmanı Ünal Atabay, Türkiye dağlarında dolaşan İranlı teröristlerin şu an nerede olduğunu açıkladı.

#1
Foto - Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar

ABD ve İsrail'in hedefindeki İran'da sokaklar ekonomik kriz protestoları nedeniyle hareketlenirken ülkede tansiyon giderek yükseliyor. Rejim güçleri, protestoları sert şekilde bastırmaya yönelirken, terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı PJAK yaşanan kaos karşısında yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Haber Global Web Özel'e sahadaki son gelişmeleri aktaran güvenlik ve terör uzmanı Ünal Atabay, önemli bilgiler verdi. PKK uzantısı örgütün geçtiğimiz günlerde İran'daki diğer Kürt örgütleriyle ortak bir hamle yaptığını belirten Atabay, Türkiye'deki 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sonuçlarının da İran'da etkileri olacağını kaydetti.

#2
Foto - Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar

Bölgeden çarpıcı bilgiler aktaran Atabay şunları söyledi: "Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de çatışmalara gönderdiği, aktif pozisyondaki teröristlerin yüzde 10 ila 12'si İran kökenli. Terörle mücadele yılları boyunca ölü ya da sağ ele geçirilen teröristlerden bunu biliyoruz. Genellikle yüzde 30 kadarı Suriyeli, Iraklı, yüzde 10-12'si İranlı çıkıyor.

#3
Foto - Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar

Yani İranlı teröristler Türkiye'nin dağlarında dolaşıyordu. Şimdi Terörsüz Türkiye sürecinde teröristlerin silahlarını bırakması gündemde. Peki silah bırakanlardan İranlı olanlar ne yapacak? Bunlar Türkiye'ye gelecek değiller. Elbette İran'a geri gidecekler ve orada terör örgütü PJAK'a katılacaklar. "

#4
Foto - Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar

İran'daki PJAK hareketliliği ile ilgili de önemli bilgiler veren Atabay şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde İran'da Kürt örgütleri bir araya gelerek ortak bir deklarasyon yayımladılar. Birlikte İran rejimine karşı ortak hareket etme kararı aldılar. PJAK dışında aralarında İran KDP'sinin, Barzani çizgisindeki KDP'nin ve Komala adlı örgütün 4-5 fraksiyonu bir araya geldi."

#5
Foto - Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar

Atabay, terör örgütünün aktif terörist sayısı ile ilgili de çarpıcı rakamlar verdi. Örgütün sahada aktif 5 bin civarı mensubu olduğunu belirten Atabay, "Bazı yerlerde bu sayı 10 bine kadar çıkarılıyor. Ama şu var; PKK'da olup da yıllar içinde hastalanan, çatışma dışı kalanlar halen Irak'ta bulunuyor. Örneğin Erbil'de fırıncılık, inşaatçılık yapanlar var. Bunlar da sayılıyor ve 10 bin deniyor. PKK'nın aktif durumda 5 bin kadar militanı vardır. Bunların 800-1000 kadarı PJAK'a geçebilir" dedi.

#6
Foto - Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar

Öte yandan PJAK'ın sözde lider kadrosundan Emir Kerimi, Türkiye'de başlayan sürecin ardından yaptığı açıklamalarda kendilerinin terör örgütü PKK gibi silah bırakma ve fesih kararlarının olmadığını söylemişti. O dönemde BBC'ye konuşan terörist, "İran'da böyle bir zemin yok" demişti. PJAK, terör örgütü PKK'nın omurgasını oluşturduğu 'Kürdistan Topluluklar Birliği'nin (KCK) üyesi konumunda. PJAK, Türkiye ve İran'ın "terör örgütleri" listesinde yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı da 2009'da PJAK'ı "terör örgütü" olarak tanımladı. Türkiye, grubun PKK'nın İran kolu olduğunu vurgularken. PJAK ise PKK ile organik bir ilişkilerinin olmadığını öne sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Almanya, iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak enerji tüketiminde yeni bir devri başlatıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre..
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye
Sosyal Medya

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Özgür Özel'in "Ekrem İmamoğlu depreme karşı en iyi hazırlığı yapar, müthiş bir kentsel dönüşüm planı vardı" sözleri, İmamoğlu'nun geçmişteki..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in stratejik noktalarından Eşrefiye Mahallesi’nde terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG ile girilen çatışma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23