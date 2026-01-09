Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar
Güvenlik ve terör uzmanı Ünal Atabay, Türkiye dağlarında dolaşan İranlı teröristlerin şu an nerede olduğunu açıkladı.
ABD ve İsrail'in hedefindeki İran'da sokaklar ekonomik kriz protestoları nedeniyle hareketlenirken ülkede tansiyon giderek yükseliyor. Rejim güçleri, protestoları sert şekilde bastırmaya yönelirken, terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı PJAK yaşanan kaos karşısında yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Haber Global Web Özel'e sahadaki son gelişmeleri aktaran güvenlik ve terör uzmanı Ünal Atabay, önemli bilgiler verdi. PKK uzantısı örgütün geçtiğimiz günlerde İran'daki diğer Kürt örgütleriyle ortak bir hamle yaptığını belirten Atabay, Türkiye'deki 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sonuçlarının da İran'da etkileri olacağını kaydetti.
Bölgeden çarpıcı bilgiler aktaran Atabay şunları söyledi: "Terör örgütü PKK'nın Türkiye'de çatışmalara gönderdiği, aktif pozisyondaki teröristlerin yüzde 10 ila 12'si İran kökenli. Terörle mücadele yılları boyunca ölü ya da sağ ele geçirilen teröristlerden bunu biliyoruz. Genellikle yüzde 30 kadarı Suriyeli, Iraklı, yüzde 10-12'si İranlı çıkıyor.
Yani İranlı teröristler Türkiye'nin dağlarında dolaşıyordu. Şimdi Terörsüz Türkiye sürecinde teröristlerin silahlarını bırakması gündemde. Peki silah bırakanlardan İranlı olanlar ne yapacak? Bunlar Türkiye'ye gelecek değiller. Elbette İran'a geri gidecekler ve orada terör örgütü PJAK'a katılacaklar. "
İran'daki PJAK hareketliliği ile ilgili de önemli bilgiler veren Atabay şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde İran'da Kürt örgütleri bir araya gelerek ortak bir deklarasyon yayımladılar. Birlikte İran rejimine karşı ortak hareket etme kararı aldılar. PJAK dışında aralarında İran KDP'sinin, Barzani çizgisindeki KDP'nin ve Komala adlı örgütün 4-5 fraksiyonu bir araya geldi."
Atabay, terör örgütünün aktif terörist sayısı ile ilgili de çarpıcı rakamlar verdi. Örgütün sahada aktif 5 bin civarı mensubu olduğunu belirten Atabay, "Bazı yerlerde bu sayı 10 bine kadar çıkarılıyor. Ama şu var; PKK'da olup da yıllar içinde hastalanan, çatışma dışı kalanlar halen Irak'ta bulunuyor. Örneğin Erbil'de fırıncılık, inşaatçılık yapanlar var. Bunlar da sayılıyor ve 10 bin deniyor. PKK'nın aktif durumda 5 bin kadar militanı vardır. Bunların 800-1000 kadarı PJAK'a geçebilir" dedi.
Öte yandan PJAK'ın sözde lider kadrosundan Emir Kerimi, Türkiye'de başlayan sürecin ardından yaptığı açıklamalarda kendilerinin terör örgütü PKK gibi silah bırakma ve fesih kararlarının olmadığını söylemişti. O dönemde BBC'ye konuşan terörist, "İran'da böyle bir zemin yok" demişti. PJAK, terör örgütü PKK'nın omurgasını oluşturduğu 'Kürdistan Topluluklar Birliği'nin (KCK) üyesi konumunda. PJAK, Türkiye ve İran'ın "terör örgütleri" listesinde yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı da 2009'da PJAK'ı "terör örgütü" olarak tanımladı. Türkiye, grubun PKK'nın İran kolu olduğunu vurgularken. PJAK ise PKK ile organik bir ilişkilerinin olmadığını öne sürüyor.
