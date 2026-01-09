Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar

Atabay, terör örgütünün aktif terörist sayısı ile ilgili de çarpıcı rakamlar verdi. Örgütün sahada aktif 5 bin civarı mensubu olduğunu belirten Atabay, "Bazı yerlerde bu sayı 10 bine kadar çıkarılıyor. Ama şu var; PKK'da olup da yıllar içinde hastalanan, çatışma dışı kalanlar halen Irak'ta bulunuyor. Örneğin Erbil'de fırıncılık, inşaatçılık yapanlar var. Bunlar da sayılıyor ve 10 bin deniyor. PKK'nın aktif durumda 5 bin kadar militanı vardır. Bunların 800-1000 kadarı PJAK'a geçebilir" dedi.