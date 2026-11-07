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Emre hocanın ilk sınavı yarın

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emre hocanın ilk sınavı yarın

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Arca Çorum FK, yarın taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

#1
Foto - Emre hocanın ilk sınavı yarın

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

#2
Foto - Emre hocanın ilk sınavı yarın

Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

#3
Foto - Emre hocanın ilk sınavı yarın

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.

#4
Foto - Emre hocanın ilk sınavı yarın

Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.

#5
Foto - Emre hocanın ilk sınavı yarın

Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi yenerek lig sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

#6
Foto - Emre hocanın ilk sınavı yarın

Maç aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşma imzaladıktan sonraki ilk maçı olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.

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