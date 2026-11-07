Emre hocanın ilk sınavı yarın
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Arca Çorum FK, yarın taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Arca Çorum FK, yarın taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.
Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.
Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi yenerek lig sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.
Maç aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşma imzaladıktan sonraki ilk maçı olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.
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