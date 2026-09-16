Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ı akamete uğratma planı çöktü: F110'lar geliyor
Batılı devletlerin Milli Muharip Uçak Kaan'ı engelleme çalışmalarına darbe indirecek gelişme ortaya çıktı. Takvim netleşti, F-100 motorları resmen geliyor.
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Batılı devletlerin Milli Muharip Uçak Kaan'ı engelleme çalışmalarına darbe indirecek gelişme ortaya çıktı. Takvim netleşti, F-100 motorları resmen geliyor.
GE Aerospace, KAAN'ın ilk 40 uçağında kullanılacak F110-GE-129 motorlarının TUSAŞ'ın program takvimine uygun şekilde teslim edileceğini açıkladı.
GE Aerospace Savunma ve Sistemler Bölümü Bölgesel Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Kement Akdemir, F110 motorlarının teslimatında mevcut plan doğrultusunda ilerlediklerini belirtti.
Tolga Özbek'in haberine göre Akdemir, KAAN ve HÜRJET programlarına ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirdi. TUSAŞ'ın elinde prototip uçaklarda kullanılacak F110 motorlarının bulunduğunu belirten Akdemir, KAAN'ın Blok 10 kapsamında planlanan takviminin olumlu ilerlediğini söyledi.
TUSAŞ'ın KAAN'da ilk prototipler ve Blok 10 kapsamındaki ilk 40 uçakta F110-GE-129 motorlarını kullanması planlanıyor. Temmuz 2026'da KAAN için Technical Assistance Agreement (TAA) onayının çıkmasıyla motorların tedarikindeki lisans sürecine ilişkin önemli bir aşama geride bırakıldı.
Kement Akdemir, F110 motorlarının teslimatlarının GE Aerospace açısından planlandığı şekilde sürdürüleceğini belirtti: Takvim, GE Aerospace açısından planlandığı gibi motorlar verilecek. TUSAŞ'ın pozitif olarak agresif bir takvimi var. TUSAŞ bu takvimi başarıyla yakalıyor. KAAN Blok 10 için GE Aerospace ‘projenin güvenilir bir ortağı’.
Akdemir, GE Aerospace'in Türkiye'de 500'den fazla mühendisle askerî ve sivil havacılık projelerine destek verdiğini de belirtti.
KAAN'ın ilerleyen aşamalarda kullanılması planlanan yerli TF35000 motoruna ilişkin de açıklama yapan Akdemir, GE Aerospace'in bu projede doğrudan bir payı olmadığını söyledi: TF35000'de bir payımız yok. Talep olursa, mühendislik ekibimiz ve imkanlarımızla hazırız. KAYNAK: GDH HABER
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