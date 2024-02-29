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Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

2024-02-29 12:37:26
Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'yi heyecanlandıran bir gelişmeyi duyurdu.

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Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal enerji santrallerinin (JES) inşası için bugüne kadar yapılan yatırımların 7 milyar dolara ulaştığını belirterek, planlanan yatırımlarla bu tutarın 5 yılda 15 milyar dolara ulaşacağını bildirdi.

#2
Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Türkiye'de jeotermal enerji sektörü, yenilikçi teknoloji uygulamaları ile dünyadaki örnekler arasında öne çıkarken, yabancı yatırımcıların alana ilgisi dikkati çekiyor. Jeotermal enerji üretimi için kullanılan sondaj teknikleri, jeotermal enerjinin elektrik üretimi yanında ısıtma ve soğutma gibi alanlarda kullanılmasını sağlayan entegre sistemler ve yenilikçi depolama teknolojileri sektörde öne çıkan yenilikçi teknolojiler arasında yer alıyor.

#3
Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, AA muhabirine, Türkiye'de JES yatırımlarında dünyanın en yeni ve modern teknolojilerinin kullanıldığını söyledi.

#4
Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Türkiye'nin JES yatırımlarında son 15 yılda edinilen tecrübenin yatırımcılar için önemli örnek teşkil ettiğini vurgulayan Şentürk, yabancı yatırımcıların sektöre ilgisinin artması ve maliyetlerin düşmesiyle Türkiye'de jeotermal santral yatırımlarının 4 bin megavat elektrik (MWe) seviyesine ulaşacağını ifade etti.

#5
Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Şentürk, "Jeotermal teknolojisinin gelecekte gelişip daha da ucuzlayacağı göz önüne alındığında, bu yatırım miktarı daha da artacak. Jeotermal enerji sektöründe yerli üretime ağırlık verilmesi ve yerli teknolojinin geliştirilmesi yatırımcılar için büyük bir maliyet kaleminin çözüme kavuşturulması anlamına geliyor." dedi.

#6
Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

JES'lerin atıksız elektrik üretimi konusunda "en temiz" santraller olarak öne çıktığına dikkati çeken Şentürk, "Bu santrallerin sondaj süreçleri boyunca da çevreye zararlı ve alıcı ortama bırakılan hiçbir atığı bulunmamaktadır. Tüm sondajlarımız dünya standartlarında teknolojilerle ve çevre mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Sondajlarımız 2 bin 500 ila 5 bin metre derinlik arasında açılmakta ve ortalama maliyetleri de 3 ila 6 milyon dolar arasında gerçekleşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Şentürk, jeotermal kaynaklı enerji üretim tesislerinden elde edilen lityuma ilişkin, "Sahanın jeokimyasal yapısına bağlı olarak akışkandan lityum eldesi değişmektedir. Bu sebeple sağlıklı veri elde edilebilmesi için bölgesel bazda çalışmaların yürütülmesi, elde edilebilecek rezervin sahaya göre hesaplarının detaylı olarak yapılması gerekmektedir. Fakat bu oranlar değişse de hali hazırda keşfi yapılmış jeotermal santrallerimizden sağlanacak lityum eldesi ile bu değerli mineralin çıkarılmasında büyük katkımızın olacağı inancındayız." diye konuştu.

#8
Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Türkiye'nin lityum rezervleri açısından 25'inci sırada yer aldığına ve yüksek teknolojili ürünlerin kullanımıyla lityum talebinin de artacağına işaret eden Şentürk, şöyle devam etti:

#9
Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

"Bu durumun lityumun yerini alabilecek yeni malzemelerin daha ekonomik olarak elde edilebileceği zamana kadar devam etmesi kaçınılmaz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kıymetli maden ve minerallerin araştırıldığı enstitü çalışmaları arasında değerli mineral eldesine yönelik çalışmalar mevcut. Bizler bu projeler akabinde potansiyeli belirleyip endüstriyel anlamda kullanılabilir hale getirebilirsek hem enerji depolama anlamında hem de ihraç edilebilir ürünler anlamında avantajlı konuma geçeceğiz. Elektrik üretiminden kıymetli maden ve mineral eldesine kadar onlarca sektörde kullanılabilen jeotermal kaynaklar, Ar-Ge ve finansal destekle Türkiye'nin geleceğinde önemli rol oynayacak."

#10
Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Şentürk, mevcut durumda 65 lisanslı JES'in 1691 megavat seviyesinde elektrik kurulu güçle hizmet verdiğini bildirdi. Santrallerin inşası için bugüne kadar yapılan yatırım tutarının 7 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Şentürk, gelecek 5 yıl içinde planlanan yatırımlarla bu tutarın 15 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

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Foto - Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Yerin altından fışkırıyor, geleceğin petrolü elde edilecek

Şentürk, mevcut sahaların MTA tarafından yapılan ihaleleri sonucunda, jeotermal kaynak işletme ruhsatlarının devri için yatırımcılar tarafından devlete ödenen tutarın yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu sahalarda kurulan santraller ise devlete katma değer vergisi, kurumlar vergisi, stopaj vergisi, sosyal güvenlik kurumu primleri, devlet payı ve TEİAŞ'a yapılan iletim bedeli ödemeleri de dahil olmak üzere yılda yaklaşık 600 milyon dolar tutarında bir ödeme yapıyor. Diğer taraftan santrallerimizin inşası aşamasında yüzde 70 yerli makine ve aksam kullanılıyor. Yerli üretime ağırlık verilmesi ve yerli teknolojinin geliştirilmesi biz yatırımcılar için büyük bir maliyet kaleminin çözüme kavuşturulması anlamına geliyor."

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