Türkiye'nin başarısı dünya için “kurtuluş kapısı” oldu! “Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar”

"Hint-Pasifik bölgesindeki hükümetler, CAATSA’nın sabit bir kural değil, Washington’un siyasi önceliklerine göre seçici bir baskı aracı olarak kullanılan bir politika aracı olduğu sonucuna giderek daha fazla varacaklardır. Bu durum, bugün ABD’nin müttefikleri ve ortakları üzerindeki baskıyı bir ölçüde azaltabilir, ancak aynı zamanda Washington’un Rusya’nın küresel askeri ilişkilerini kısıtlamak için kullandığı en etkili araçlardan birini zayıflatma riskini de beraberinde getirmektedir."