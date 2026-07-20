Türkiye'nin başarısı dünya için “kurtuluş kapısı” oldu! “Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar”
ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını "tarihi bir kırılma" olarak nitelendirdi. Analizde, Türkiye'nin Washington'a karşı elde ettiği bu diplomatik başarının, Hindistan ve Vietnam gibi ülkeleri de Rusya ile askeri ilişkilerinde daha özgür hareket etmeleri için cesaretlendirdiği vurgulandı. ABD'nin en büyük baskı aracının Türkiye örneğiyle birlikte etkisini kaybettiği iddiaları uluslararası arenada ses getirdi.