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Türkiye'nin başarısı dünya için "kurtuluş kapısı" oldu! "Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar"

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Türkiye'nin başarısı dünya için “kurtuluş kapısı” oldu! “Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar”

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırmasını "tarihi bir kırılma" olarak nitelendirdi. Analizde, Türkiye'nin Washington'a karşı elde ettiği bu diplomatik başarının, Hindistan ve Vietnam gibi ülkeleri de Rusya ile askeri ilişkilerinde daha özgür hareket etmeleri için cesaretlendirdiği vurgulandı. ABD'nin en büyük baskı aracının Türkiye örneğiyle birlikte etkisini kaybettiği iddiaları uluslararası arenada ses getirdi.

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Foto - Türkiye'nin başarısı dünya için "kurtuluş kapısı" oldu! "Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar"

ABD merkezli dış politika dergisi Foreign Policy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve F-35 sürecini yeniden canlandırma hamlesini köşesine taşıdı.

#2
Foto - Türkiye'nin başarısı dünya için "kurtuluş kapısı" oldu! "Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar"

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Derek Grossman imzalı analizde, Ankara’nın Washington karşısında elde ettiği diplomatik başarının, dünyada Rus silahı satın alan diğer ülkeler için de bir kurtuluş kapısı araladığına dikkat çekildi. Trump’ın Türkiye politikasını irdeleyen Prof. Grossman, "Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma yönündeki son kararı, Hint-Pasifik bölgesindeki Moskova’nın stratejik ortakları için daha geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır. Bu karar, Kremlin ile işlerini sürdürme konusunda ülkelere daha fazla güven veriyor." yorumunda bulundu.

#3
Foto - Türkiye'nin başarısı dünya için "kurtuluş kapısı" oldu! "Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar"

Hindistan, Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerin, Türkiye’nin açtığı yoldan faydalanarak rahat bir nefes aldığı belirtilen analizde, Washington’ın baskılarına rağmen S-400 alan Hindistan ile yaptırım çekincesiyle Rusya ile askeri anlaşmalarını askıya alan Endonezya’nın, Türkiye emsalini görerek kendi savunma politikalarında daha serbest hareket etmeye başlayacağı iddia edildi.

#4
Foto - Türkiye'nin başarısı dünya için "kurtuluş kapısı" oldu! "Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar"

Ayrıca analizde, ABD Kongresi’nin 2017 yılında Rus savunma sanayisiyle iş birliği yapan ülkeleri cezalandırmak amacıyla çıkardığı CAATSA yasasının, Türkiye’nin adımlarıyla birlikte hedefinden saptığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

#5
Foto - Türkiye'nin başarısı dünya için "kurtuluş kapısı" oldu! "Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar"

"Hint-Pasifik bölgesindeki hükümetler, CAATSA’nın sabit bir kural değil, Washington’un siyasi önceliklerine göre seçici bir baskı aracı olarak kullanılan bir politika aracı olduğu sonucuna giderek daha fazla varacaklardır. Bu durum, bugün ABD’nin müttefikleri ve ortakları üzerindeki baskıyı bir ölçüde azaltabilir, ancak aynı zamanda Washington’un Rusya’nın küresel askeri ilişkilerini kısıtlamak için kullandığı en etkili araçlardan birini zayıflatma riskini de beraberinde getirmektedir."

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