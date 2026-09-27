Türkiye’nin anlaşma imzaladığı Suudi Arabistan’a dikkat çeken destek: “Bize yapılmış sayılır” diyerek kırmızı çizgiyi çektiler
Fas Kralı 6. Muhammed, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a ve kutsal mekanlara yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı çok sert bir kınama yayınlayarak Riyad yönetimine tam destek verdiğini ilan etti. Suudi Arabistan'ın güvenliğinin kendi ulusal güvenliklerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Kral, Suud'a yöneltilecek her türlü saldırıyı doğrudan Fas'a yapılmış sayacaklarını belirtti.