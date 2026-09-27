Türkiye’nin anlaşma imzaladığı Suudi Arabistan’a dikkat çeken destek: “Bize yapılmış sayılır” diyerek kırmızı çizgiyi çektiler

Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin yüksek çıkarlarının korunmasını "ortak stratejik çıkarların savunulması" olarak nitelendiren Kral 6. Muhammed, Fas'ın Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını tehdit eden risklere karşı Riyad'ın yanında olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesisler, kritik altyapılar, şehirler ve yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılardan derin endişe duyduğunu belirten Fas Kralı, saldırıların Mekke'yi hedef alma girişimlerine kadar uzanmasının tepkileri daha da artırdığını belirtti.