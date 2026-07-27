Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz “İliç” kararı
Erzincan İliç'te yaşanan büyük maden kazasının ardından yaklaşık 2,5 yıldır mühürlü kalan ve Türkiye'nin altın üretiminin yüzde 20'sini sırtlayan Çöpler maden sahası yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Cengiz Holding bünyesindeki Anagold Madencilik tarafından yürütülecek çalışmalar öncesinde kurulan bilimsel komisyon, sahanın insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmadığına hükmederek geçici faaliyet belgesini onayladı. Bölge ekonomisinin can damarı olan madenin yeniden açılacak olması esnafı ve yöre halkını sevindirirken, çevrecilerin ve kamuoyunun gözü yeniden bu tartışmalı sahaya çevrildi.