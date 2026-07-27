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Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz "İliç" kararı

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Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz “İliç” kararı

Erzincan İliç'te yaşanan büyük maden kazasının ardından yaklaşık 2,5 yıldır mühürlü kalan ve Türkiye'nin altın üretiminin yüzde 20'sini sırtlayan Çöpler maden sahası yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Cengiz Holding bünyesindeki Anagold Madencilik tarafından yürütülecek çalışmalar öncesinde kurulan bilimsel komisyon, sahanın insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmadığına hükmederek geçici faaliyet belgesini onayladı. Bölge ekonomisinin can damarı olan madenin yeniden açılacak olması esnafı ve yöre halkını sevindirirken, çevrecilerin ve kamuoyunun gözü yeniden bu tartışmalı sahaya çevrildi.

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Foto - Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz "İliç" kararı

Erzincan İliç’te meydana gelen maden kazasının ardından yaklaşık 2,5 yıldır kapalı olan maden sahası yeniden faaliyetlerine başlıyor. Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 20'sini karşılayan maden sahasını işleten Anagold Madencilik, yakın zaman içerisinde Cengiz Holding tarafından satın alınmıştı.

#2
Foto - Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz "İliç" kararı

Cengiz Holding tarafından yüzde 80 hisseleri satın alınan Kanadalı Anagold Madencilik’in Erzincan İliç’teki altın madeni sahası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen maden kazasının ardından yaklaşık 2,5 yıldır kapalı olan Çöpler altın madeni sahası yeniden faaliyetlerine başlıyor. Maden sahasında yürütülen çevresel izleme ve rehabilitasyon çalışmalarının bilimsel esaslarla değerlendirilmesi amacıyla Erzincan Valiliği koordinasyonunda kurulan ve ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde bilimsel katkı daalan Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve İzleme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonucunda maden sahasının insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmadığı değerlendirildi.

#3
Foto - Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz "İliç" kararı

Komisyonca ayrıca ihtiyatlılık ilkesi doğrultusunda çevresel izleme çalışmalarının belirlenen program kapsamında sürdürülmesine karar verildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının da kendi görev ve yetki alanları kapsamında teknik ve idari işlemler yürüttüğü maden sahasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılan teknik değerlendirmede, şev yenilmesi sonucu kütle hareketine maruz kalarak yer değiştiren malzemenin yeniden işleme ve zenginleştirme proseslerine tabi tutulabilecek nitelikte olduğuna ve madencilik mevzuatı bakımından cevher olarak değerlendirildiğini belirtti.

#4
Foto - Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz "İliç" kararı

Maden sahasının son durumu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. Toplantıya Erzincan Milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi gibi isimler katıldı. Söz alan isimler bölge ekonomisi için önemli olduğuna dikkat çektikleri madenin yeniden açılması gerektiğini dile getirdiği öğrenildi.

#5
Foto - Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz "İliç" kararı

Gelinen son noktada ise MAPEG’in liç sahasında yer değiştiren malzemeye yönelik verdiği karar, Kirlenmiş Saha Değerlendirme ve İzleme Komisyonunun alanda risk olmadığı yönündeki kararı ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, maden sahasına yönelik Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Geçici Faaliyet Belgesi’ni onayladı.

#6
Foto - Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz "İliç" kararı

Bir yıl süre ile geçerli olan belge kapsamında tesis tarafından çevre mevzuatına uygun faaliyet gösterileceğine ilişkin verilen taahhüt, ilgili bakanlık tarafından izlenmeye ve denetlenmeye devam edilecek. Bu süreçte de madene yönelik gerekli çevresel ölçüm, izleme ve analiz çalışmaları sürdürülecek. Geçici Faaliyet Belgesi süresinin sonunda işletmenin çevre mevzuatında öngörülen yükümlülükleri sağladığının tespiti hâlinde çevre izin ve lisans başvurusu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilecek.

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