Türkiye’nin altın üretiminin yüzde 20’sini sırtlıyordu! Cengiz Holding’den sürpriz “İliç” kararı

Komisyonca ayrıca ihtiyatlılık ilkesi doğrultusunda çevresel izleme çalışmalarının belirlenen program kapsamında sürdürülmesine karar verildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının da kendi görev ve yetki alanları kapsamında teknik ve idari işlemler yürüttüğü maden sahasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılan teknik değerlendirmede, şev yenilmesi sonucu kütle hareketine maruz kalarak yer değiştiren malzemenin yeniden işleme ve zenginleştirme proseslerine tabi tutulabilecek nitelikte olduğuna ve madencilik mevzuatı bakımından cevher olarak değerlendirildiğini belirtti.