SON DAKİKA
Son dakika açıklaması... İran Yargı Erki Başkanı: Savaşı hoş karşılamıyoruz ama savaştan da korkmuyoruz
Son dakika açıklaması... İran Yargı Erki Başkanı: Savaşı hoş karşılamıyoruz ama savaştan da korkmuyoruz

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, ABD ve İsrail’in İran’a tekrar saldırı düzenleyebileceğini hatırlatarak, savaşı hoş karşılamadıklarını ama savaştan da korkmadıklarını ifade etti.

Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre Ejei, başkent Tahran’da bir grup yargı erki yetkilisi ile toplantı gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail’in İran’a tekrar saldırı düzenleyebileceğini hatırlatan “Savaşı hoş karşılamıyoruz ama savaştan da korkmuyoruz. Eğer şerefimiz tehdit edilirse şerefimiz için savaşırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini hatırlatan Ejei, “Akılcı ve mantıklı müzakereleri her zaman memnuniyetle karşıladık. Dayatmaları kabul etmiyoruz. Saldırgan tutumu ve tehditleri ile hedefine ulaşamayan düşman, kesinlikle müzakere masasında da baskıcı ve aşırı talepkar olamaz. Bu hepimizin duruşudur.” ifadelerini kullandı.

Özellikle müzakereler konusunda farklı düşüncelere sahip insanlar olabileceğini dile getiren Ejei, “Elbette konuyla ilgili olarak iyi niyetli şekilde farklı düşüncelere sahip olanlar bulunabilir. Bu kişiler düşüncelerini, İran milletin çıkarları doğrultusunda ve büyük sistemin politikaları çerçevesinde düzenlemelidir.” uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla alakalı hukuk çerçevesinde uluslararası düzeyde çalışmalar yaptıklarını anlatan Ejei, “ABD ve İsrail rejimlerinin İran halkına karşı işlediği savaş suçlarının hukuki ve adli yönleri uluslararası düzeyde takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki birlik ve beraberliğin zirveye ulaştığını ve bunu korumaları gerektiğini dile getiren Ejei, ABD ve İsrail’in olası saldırılarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

