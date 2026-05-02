Türkiye'nin 694 milyon tonluk büyük keşfi sonrası paniklediler: Ankara Çin'i geride bırakacak

Belikova'daki sahanın, küresel ölçekte stratejik bir varlık olarak kabul edildiği dile getirilen haberde, sahanın 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi içerdiği aktarıldı. Bunun, yaklaşık 800 milyon ton içeren Çin'deki devasa Bayan Obu yatağından sonra dünyanın en büyük ikinci yatağı olduğu belirtildi. Haberde, bu minerallerin, geleceğin endüstrileri için kritik ve son derece önemli olduğu ve rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar için bataryalar ve motorlar, akıllı elektronik endüstrisi ve gelişmiş güvenlik sistemleri gibi yeşil enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılacağı dile getirildi.