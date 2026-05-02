Emekli tümamiralden şok eden Rusya uyarısı: Türkiye'yi etkileyecek, oraya dikkat edilmesi gerek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli tümamiralden şok eden Rusya uyarısı: Türkiye'yi etkileyecek, oraya dikkat edilmesi gerek

Mavi Vatan teoristeni ve emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Rusya’ya ait Tuapse rafinerisinin vurulmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Foto - Emekli tümamiralden şok eden Rusya uyarısı: Türkiye'yi etkileyecek, oraya dikkat edilmesi gerek

Emekli tümamiral Cem Gürdeniz, Karadeniz’deki enerji savaşının Türkiye’ye nasıl yansıyabileceği hakkında kritik uyarılarda bulurdu. Sosyal medya paylaşımında Gürdeniz, Karadeniz’in doğusunda bulunan ve Rusya’ya ait olan Tuapse rafinerisinin, 16 Nisan ve 1 Mayıs arasında 4 kez vurulduğunu söyledi.

Foto - Emekli tümamiralden şok eden Rusya uyarısı: Türkiye'yi etkileyecek, oraya dikkat edilmesi gerek

Bu saldırıların bölgesel enerji akışını etkileyebileceğini söyleyen Gürdeniz, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasının, rafinerinin devre dışı kalmasıyla oluşabilecek riski artırdığını söyledi.

Foto - Emekli tümamiralden şok eden Rusya uyarısı: Türkiye'yi etkileyecek, oraya dikkat edilmesi gerek

Durumun Türkiye’ye olası etkilerini değerlendiren Gürdeniz, “Rus basınına göre Tuapse rafinerisi üretiminin yüzde 90’ı ihraç ediliyor ve önemli kısmı Türkiye’ye gidiyor. Tesisin devre dışı kalması yakıt fiyatları ve arz güvenliği açısından Türkiye’yi de etkileyebilir” dedi.

Foto - Emekli tümamiralden şok eden Rusya uyarısı: Türkiye'yi etkileyecek, oraya dikkat edilmesi gerek

Gürdeniz yaptığı açıklamada, "Saldırılar sonrası oluşan deniz kirliliği ve “siyah yağmur”, toksik partiküller ve petrol türevleriyle Karadeniz ekosistemini tehdit ediyor. Bu durum balık stokları, göç yolları ve kıyı balıkçılığı üzerinde de ciddi baskı yaratabilir.

Foto - Emekli tümamiralden şok eden Rusya uyarısı: Türkiye'yi etkileyecek, oraya dikkat edilmesi gerek

Ukrayna, savaşı yayarak Karadenizde enerji, çevre ve ekonomik hatlara yönelik tüm sahildarları etkileyecek çok boyutlu bir yıpratma sürecini yoğunlaştırmaktadır.

Foto - Emekli tümamiralden şok eden Rusya uyarısı: Türkiye'yi etkileyecek, oraya dikkat edilmesi gerek

Karadeniz’de kırılganlık büyüyor. Ankara Ukrayna’ya hem yakın durup hem sürekli külfet yüklenmemelidir. Hürmüz nedeniyle artan mazot ve benzin fiyatlarına şimdi de Tuapse zammı gelebilir. Bu aşamada Mavi Akım ve Türk Akım hatlarına çok dikkat edilmesi gerekir" dedi.

