  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BDDK teker teker açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok borçlanan illeri Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı Türkiye’den stratejik mineral için olay hamle! Körfez devi ile imzalar sessiz sedasız atıldı İslam Memiş tarih verdi: Gram altın için bomba tahmin Çip teknolojisinde devrim gibi gelişme! Bilgisayarları 1000 kat hızlandırabilir Teknoloji devine grev şoku! Milyarlarca dolar eridi Duyan Tarım Kredi KOOP Marketlerine koşuyor! 18 Mayıs'a kadar geçerli Galatasaray'dan RAMS Park'ta görkemli şampiyonluk kutlaması Jandarmanın keskin nişancıları hedefi 12'den vurdu! Şırnaklı uzman çavuşlar İzmir'deki dev yarışmaya damga vurdu!
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’den stratejik mineral için olay hamle! Körfez devi ile imzalar sessiz sedasız atıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’den stratejik mineral için olay hamle! Körfez devi ile imzalar sessiz sedasız atıldı

OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında kurulan TOI, stratejik öneme sahip sodyum bentonit rezervlerinin işlenmesi için 30 milyon dolarlık dev bir yatırım anlaşmasına imza attı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törenle duyurulan ortaklık, Türkiye’nin dünyadaki en büyük bentonit yataklarından birine sahip olmasının avantajını ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Bu iş birliği sayesinde yerli madenler petrol sondajından kozmetiğe kadar pek çok sektörde küresel pazara çok daha güçlü bir şekilde ihraç edilecek.

#1
Foto - Türkiye’den stratejik mineral için olay hamle! Körfez devi ile imzalar sessiz sedasız atıldı

İmza törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı katıldı. OYAK iştiraki sodyum bentonit rezervleri işletmecisi Samaş için yapılan anlaşmayı OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ile TOI Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Al Eisri imzaladı. Anlaşmayla Samaş için toplam 30 milyon dolarlık yabancı sermaye girişi sağlandı.

#2
Foto - Türkiye’den stratejik mineral için olay hamle! Körfez devi ile imzalar sessiz sedasız atıldı

Bakan Güler, törende yaptığı konuşmada, 2 yıl önce Umman Sultanı'nın Türkiye ziyaretinde, Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle OYAK ile işbirliğinin artırılması yönündeki taleplerin dile getirildiğini söyledi. 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman'a yaptığı ziyarette bu konuların yeniden ele alındığını belirten Güler, şunları kaydetti: "Artık çok ciddi anlaşmaların ve çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıktı. Biz de şimdi burada Ummanlı kardeşlerimizle hem Sayın Sultan'ın hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda bu işbirliğini resmi olarak başlatmış oluyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Ummanlı kardeşlerimizle çok daha büyük ve ciddi faaliyetleri birlikte yürüteceğiz."

#3
Foto - Türkiye’den stratejik mineral için olay hamle! Körfez devi ile imzalar sessiz sedasız atıldı

Yapılan protokolle, yurt dışından sağlanacak doğrudan yatırımla şirketin büyümesinin, modernizasyonunun desteklenmesi ve sermaye yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. OYAK, Samaş'ta çoğunluk hissedar olarak kalmaya devam ederken TOI de yurt dışı bağlantılarıyla Samaş'ın yeni sektör ve pazarlara girişini destekleyecek. Söz konusu sözleşmelerle stratejik öneme sahip sodyum bentonit rezervlerinin Türkiye ekonomisine daha hızlı katkı sağlaması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, satış ağının genişletilmesi ve üretim miktarının artırılması hedefleniyor. Öte yandan, OYAK iştiraklerine yönelik son dönemde artan yabancı yatırımların, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye duyulan güveni ve OYAK'ın küresel ölçekteki kurumsal itibarını göstermesi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

#4
Foto - Türkiye’den stratejik mineral için olay hamle! Körfez devi ile imzalar sessiz sedasız atıldı

Dünyada bilinen en büyük sodyum bentonit rezervleri ABD ve Türkiye'de bulunurken Türkiye'deki rezervlerin önemli bölümü Samaş'ın ruhsat sahasında yer alıyor. 2024'te OYAK iştirakleri arasına katılan Samaş, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sahip olduğu bentonit rezervleri ve 50 yılı aşan geçmişiyle sodyum bentonit madenciliğinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında faaliyet gösteriyor. Şirketin ürettiği sodyum bentonit ürünleri, başta petrol sondajı, demir cevheri peletleme ve kozmetik olmak üzere çeşitli sektörlerde stratejik hammadde olarak kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nun "suç örgütü" davasında şok savunma! Mahkeme Başkanı patladı: "Burası senin miting alanın değil!"
Gündem

İmamoğlu'nun "suç örgütü" davasında şok savunma! Mahkeme Başkanı patladı: "Burası senin miting alanın değil!"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 77'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 38. duruşm..
CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu
Gündem

CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Tepebaşı Belediyesi’ne düzenlenen dev operasyonda ar..
Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!
Gündem

Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı şirketlerin, paravan yapılar kurarak devleti milyonlarca ..
İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma
Gündem

İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in; "Sökülmesi talimatını ben verdim" dediği ilçedeki ay yıldızlı saat kulesinin altındaki ge..
Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi

Adana'daki depremde 40 kişinin vefat ettiği binanın kırmızı bültenle aranan firari müteahhidi Abdullah Aybaba Türkiye'ye iade edildi...
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Türkiye’nin stratejik projelerinde görev almak üzere yurt dışına giden Türk mühendisler, savunma sanayii ve teknoloji hamleleriyle birlikte ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23