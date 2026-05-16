Türkiye’den stratejik mineral için olay hamle! Körfez devi ile imzalar sessiz sedasız atıldı
OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında kurulan TOI, stratejik öneme sahip sodyum bentonit rezervlerinin işlenmesi için 30 milyon dolarlık dev bir yatırım anlaşmasına imza attı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törenle duyurulan ortaklık, Türkiye’nin dünyadaki en büyük bentonit yataklarından birine sahip olmasının avantajını ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Bu iş birliği sayesinde yerli madenler petrol sondajından kozmetiğe kadar pek çok sektörde küresel pazara çok daha güçlü bir şekilde ihraç edilecek.