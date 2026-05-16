Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı
İsrailli gazeteci Amit Segal’in kaleme aldığı analize göre, ABD ve İsrail’in İran içinde terör örgütleri üzerinden başlatmayı planladığı gizli operasyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesiyle engellendi. Erdoğan’ın Trump’ı bizzat arayarak bölge güvenliğini tehlikeye atacak "Kürt gruplar" senaryosuna sert tepki gösterdiği ve bu telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray’ın planı askıya aldığı iddia edildi. Ankara’nın bu diplomatik hamlesi, bölgedeki kaos senaryolarını bir kez daha bozarak dengeleri Türkiye lehine çevirdi.