Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı

Söz konusu planda, İran içinde özellikle Kürt gruplar üzerinden bir cephe açılması ve farklı etnik unsurların eş zamanlı hareket ederek Tahran yönetimine baskı kurulmasının hedeflendiği iddia edildi. Analizde, bu kapsamda hazırlanan senaryonun “uygulanabilirliğinin yüksek görüldüğü” ancak kritik bir diplomatik müdahale ile askıya alındığı öne sürüldü. Erdoğan öfkeyle Trump'ı arayarak operasyonu durdurdu Segal kaleme aldığı analizde, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öfkeyle ABD Başkanı Donald Trump'ı aradığını ve bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. Segal, Erdoğan'ın görüşmede, terör örgütleriyle bağlantılı unsurların bölgesel güvenlik açısından oluşturacağı risklere dikkat çektiği ve özellikle Kürt silahlı yapıların bu tür bir operasyonda yer almasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu ilettiğini belirtti.