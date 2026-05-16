  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BDDK teker teker açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok borçlanan illeri Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı Türkiye’den stratejik mineral için olay hamle! Körfez devi ile imzalar sessiz sedasız atıldı İslam Memiş tarih verdi: Gram altın için bomba tahmin Çip teknolojisinde devrim gibi gelişme! Bilgisayarları 1000 kat hızlandırabilir Teknoloji devine grev şoku! Milyarlarca dolar eridi Duyan Tarım Kredi KOOP Marketlerine koşuyor! 18 Mayıs'a kadar geçerli Galatasaray'dan RAMS Park'ta görkemli şampiyonluk kutlaması Jandarmanın keskin nişancıları hedefi 12'den vurdu! Şırnaklı uzman çavuşlar İzmir'deki dev yarışmaya damga vurdu!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı

İsrailli gazeteci Amit Segal’in kaleme aldığı analize göre, ABD ve İsrail’in İran içinde terör örgütleri üzerinden başlatmayı planladığı gizli operasyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesiyle engellendi. Erdoğan’ın Trump’ı bizzat arayarak bölge güvenliğini tehlikeye atacak "Kürt gruplar" senaryosuna sert tepki gösterdiği ve bu telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray’ın planı askıya aldığı iddia edildi. Ankara’nın bu diplomatik hamlesi, bölgedeki kaos senaryolarını bir kez daha bozarak dengeleri Türkiye lehine çevirdi.

#1
Foto - Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı

İsrailli gazeteci ve analist Amit Segal tarafından kaleme alınan analizde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik planladığı ileri sürülen operasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle durdurulduğu belirtildi. Metne göre Erdoğan, planın terör örgütleri üzerinden yürütülmesine tepki göstererek ABD Başkanı Donald Trump’ı telefonla aradı. Segal, görüşmenin ardından Trump’ın operasyon planını geri çektiğini yazdı.

#2
Foto - Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı

Geçtiğimiz dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası askeri ve hibrit operasyon planlarına ilişkin iddialar uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı. İsrailli gazeteci ve analist Amit Segal tarafından kaleme alınan analizde, Washington ve Tel Aviv hattında İran’a karşı geliştirildiği öne sürülen senaryolarda terör örgütleri ve silahlı grupların da sahaya sürülmesinin gündeme geldiği ifade edildi.

#3
Foto - Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı

Söz konusu planda, İran içinde özellikle Kürt gruplar üzerinden bir cephe açılması ve farklı etnik unsurların eş zamanlı hareket ederek Tahran yönetimine baskı kurulmasının hedeflendiği iddia edildi. Analizde, bu kapsamda hazırlanan senaryonun “uygulanabilirliğinin yüksek görüldüğü” ancak kritik bir diplomatik müdahale ile askıya alındığı öne sürüldü. Erdoğan öfkeyle Trump'ı arayarak operasyonu durdurdu Segal kaleme aldığı analizde, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öfkeyle ABD Başkanı Donald Trump'ı aradığını ve bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı. Segal, Erdoğan'ın görüşmede, terör örgütleriyle bağlantılı unsurların bölgesel güvenlik açısından oluşturacağı risklere dikkat çektiği ve özellikle Kürt silahlı yapıların bu tür bir operasyonda yer almasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu ilettiğini belirtti.

#4
Foto - Bölgeyi ateşe atacak operasyonu Erdoğan durdurmuş! İşte Trump’a öfkeyle açtığı o telefonun sırrı

Analizde, Erdoğan ile yapılan bu telefon görüşmesinin ardından Trump yönetiminin söz konusu planı yeniden değerlendirdiği ve sahada geniş çaplı bir hareketliliğe dönüşebilecek operasyon fikrinin durdurulduğu ifade edildi. Böylece, terör örgütleri üzerinden İran içinde cephe açılması yönündeki girişimin Ankara’nın diplomatik müdahalesi sonrası askıya alındığı iddia edildi. Aynı analizde, bölgesel aktörlerin müdahalelerinin yalnızca İran planlarıyla sınırlı kalmadığı, farklı hatlarda yürütülen askeri ve ekonomik baskı senaryolarının da telefon diplomasisi üzerinden şekillendiği ileri sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nun "suç örgütü" davasında şok savunma! Mahkeme Başkanı patladı: "Burası senin miting alanın değil!"
Gündem

İmamoğlu'nun "suç örgütü" davasında şok savunma! Mahkeme Başkanı patladı: "Burası senin miting alanın değil!"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 77'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 38. duruşm..
CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu
Gündem

CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Tepebaşı Belediyesi’ne düzenlenen dev operasyonda ar..
Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!
Gündem

Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı şirketlerin, paravan yapılar kurarak devleti milyonlarca ..
İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma
Gündem

İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in; "Sökülmesi talimatını ben verdim" dediği ilçedeki ay yıldızlı saat kulesinin altındaki ge..
Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi

Adana'daki depremde 40 kişinin vefat ettiği binanın kırmızı bültenle aranan firari müteahhidi Abdullah Aybaba Türkiye'ye iade edildi...
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Türkiye’nin stratejik projelerinde görev almak üzere yurt dışına giden Türk mühendisler, savunma sanayii ve teknoloji hamleleriyle birlikte ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23