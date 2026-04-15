Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, son geliştirilen avcı dron insansız hava araçlarıyla ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Öztekin yeni silahın çok farklı bir platform olduğunu kaydetti.

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

Türk FPV dron şirketi, düşman İHA ve dronlarını havada imha edecek "avcı dron" geliştirdi. Avcı dronun yalnızca elde değil, farklı platformlardan da kullanılabileceğini belirten Mehmet Öztekin, "Bu sistem kara araçlarından, deniz platformlarından, hatta küçük bir bot üzerinden bile rahatlıkla kullanılabilir. Aynı zamanda hava platformlarından bırakılabilecek şekilde de tasarlıyoruz" dedi.

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

Modern savaşın doğasını kökten değiştiren insansız sistemler, yeni nesil "avcı" (interceptor) dronlarla farklı bir boyuta taşınıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte düşük maliyetli, yüksek hızlı ve hedefe kilitlenebilen sistemlerin sahadaki etkisi artarken, Türk savunma sanayisi bu alanda da iddiasını ortaya koyuyor. Türkiye'nin ilk önleme (interceptor) dronu Skydagger tarafından geliştirildi. Hava tehditlerine karşı anlık reaksiyon göstererek imha edebilen avcı dron operasyonel kabiliyeti de artıracak. Avcı dron insansız hava araçlarını, kamikaze dronları veya mini-mikro dron sürülerini tespit edip, havada imha etmek için tasarlandı.

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

Avcı dron, mühimmatlı olarak 10 dakika maksimum uçuş süresi ve saatte 320 km/s ulaşabilen yüksek sürati sayesinde hava tehditlerine karşı anlık reaksiyon gösterebiliyor. Bünyesinde çift kamera bulunduran avcı dron, 500 gramlık harp başlığıyla hedefe doğrudan çarparak yüksek imha gücü sağlıyor.

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, geliştirdikleri yeni nesil interceptor dron sistemine ilişkin detayları paylaştı. Öztekin, sistemin yüksek hız ve etkin hedef imha kabiliyetiyle öne çıktığını belirterek, "Sektörde benzer platformlar var ancak biz daha yüksek hız, daha fazla menzil ve daha büyük harp başlığına odaklandık. Düz uçuşta 320 kilometre hıza ulaşabiliyoruz. Hedefe dalış anında bu hız 350-360 kilometre seviyelerine çıkıyor" dedi.

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

Dünyada benzer ölçekte yaklaşık 30-35 farklı platform bulunduğunu ifade eden Öztekin, geliştirdikleri sistemin özellikle performans değerleriyle ayrıştığını vurguladı.

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

Sistemin en dikkat çeken özelliklerinden birinin kullanım kolaylığı olduğunu belirten Öztekin, platformun elde taşınarak ateşlenebileceğini söyledi. Öztekin, "Bu sistemi adeta bir tüfek gibi düşünün. Personel, hedefi gördüğü anda yönlendirerek ateşleyebilecek. Kalkışı manuel olarak hedef doğrultusunda yapılıyor. Bu da sahada büyük esneklik sağlıyor" diye konuştu. Sistemin iki farklı çalışma prensibine sahip olduğunu belirten Öztekin, bu kabiliyetlerin sahadaki etkinliği artırdığını dile getirdi.

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

İlk kullanım senaryosunda operatörün görsel temasla hedefe kilitlenme sağladığını ifade eden Öztekin, şunları söyledi: "Yakın mesafede gördüğünüz hedeflerde hem gündüz hem termal kamerayla görüntü kilitleme yapıyorsunuz. Kilit atıldıktan sonra sistem tamamen otonom şekilde hedefe yöneliyor ve imha görevini gerçekleştiriyor. Kalkıştan itibaren süreci kendisi yönetebiliyor."

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

İkinci senaryoda ise sistemin radar verileriyle yönlendirildiğini belirten Öztekin, şu bilgileri verdi: "Radar, hava tehdidini algılıyor ve enlem, boylam, yükseklik bilgilerini yer istasyonuna aktarıyor. Bu veriler pilotun önüne düşüyor. Sistem, yönlendirici imleçlerle operatörü hedef bölgesine götürüyor. Görsel temas sağlandıktan sonra yine kilitleme yapılarak hedef etkisiz hale getiriliyor."

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

Sistemin harp başlığına ilişkin de bilgi veren Öztekin, toplamda yaklaşık 500 gramlık bir mühimmat yapısına sahip olduğunu belirtti. Öztekin, "Bunun yaklaşık 100 gramı patlayıcı, 280 gramı ise bilya şeklinde tahrip unsurlarından oluşuyor. Bu yapı sayesinde hedef üzerinde yüksek etki oluşturabiliyoruz" dedi. "Her platformdan kullanılabilecek şekilde tasarlandı"

Foto - Türkiye'den savunma gündemini altüst edecek yeni İHA: Tüfek gibi ateşleniyor, saniyesinde imha ediyor

Yeni nesil interceptor dronun yalnızca elde değil, farklı platformlardan da kullanılabileceğini belirten Öztekin, sistemin çok yönlü kullanımına dikkat çekti. Öztekin, "Bu sistem kara araçlarından, deniz platformlarından, hatta küçük bir bot üzerinden bile rahatlıkla kullanılabilir. Aynı zamanda hava platformlarından bırakılabilecek şekilde de tasarlıyoruz" ifadelerini kullandı. Üretim süreçlerinde yüksek adetli imalata odaklandıklarını belirten Öztekin, enjeksiyon ve 3D üretim tekniklerini birlikte kullandıklarını söyledi. Öztekin, "Dünyada bu tür sistemler genelde 3D printer ile üretiliyor. Ancak biz seri üretim hedeflediğimiz için enjeksiyon yöntemine geçiyoruz. Tasarımlarımızı buna uygun hale getiriyoruz. Amacımız yüz binler seviyesinde üretim yapmak" diye konuştu.

Yorumlar

acilen hızlı bir depolama yapılmalı

iran savası bizim iran amerika israil yunaistan ermenistan dan geelecekelr tehditler için bol bol silah depolama fırsatı olmalı

Masallah muhendisimize isadamimiza iscimize idarecimize

.......
