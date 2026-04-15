Kuzukulağıgiller familyasından: Evelik otu faydalı mı zararlı mı? Namıdiğer labada...

Ekşi tadından da anlayabileceğiniz gibi asidik bir yapısı olduğundan evelik otu aşırı tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına da sebep olabilir. Reflüsü, mide yanması, gastriti ya da farklı mide rahatsızlıkları olanların da yine doktorlarına danışmadan yememesi önemlidir. Evelik otu alerjik reaksiyonlara da sebep olabilir. Daha önce hiç yemediyseniz doktorunuza danışmadan yememeye özen göstermelisiniz. Alerji oluşturması durumunda ciltte kaşıntı, kızarıklık, döküntü gibi yan etkilere sebep olabilir.