Kuzukulağıgiller familyasından: Evelik otu faydalı mı zararlı mı? Namıdiğer labada...
Doğada kendiliğinden yetişebilen onlarca çeşit bitkiden biri olan evelik otu, namıdiğer labadanın faydaları kadar zararları da var...
Evelik otu nedir, evelik otunun faydaları nelerdir öğrenmek isteyenler, "Evelik otu nasıl yenir, nasıl kullanılır?" diye merak edenler ve evelik otunun bir zararı var mı keşfetmek isteyenler hemen buraya.
Hafif ekşimsi, buruk ama lezzetli tadıyla mutfaklarda yerini alan, çorbasından dolmasına, salatasından yemeğine birçok tarifte kullanılabilen evelik otunu yakından tanıyınca onu daha çok sevecek, "Bugüne dek hiç karşıma çıkmamıştı" diyenlerdenseniz onu ilk fırsatta bulup afiyetle yemek isteyeceksiniz, eminiz.
Kuzukulağıgiller familyasına ait bir bitki olan evelik otu, geniş, uzun yapraklarıyla ayırt edilebiliyor. Halk arasında labada, efelik otu, develik, yabani pazı, efelek gibi isimlerle de anılıyor. Doğada kendi kendine yerleşebildiğinden farklı yerlerde karşınıza çıkması mümkün oluyor. Ülkemizde özellikle çayırlarda, bahçelerde, dere, nehir kenarlarında kendilerine rastlamak mümkün oluyor.
Evelik otu nedir kısaca öğrendiğimize göre, asıl önemli kısma geçelim: Evelik otu ne işe yarar, evelik otu neye iyi gelir sorularının cevaplarını vermeye. Buyursunlar, evelik otunun faydaları da şöyle:
Evelik otu besin lifi, vitamin ve mineraller bakımından zengin yeşil bitkilerden biri. Hal böyle olunca vücuda tepeden tırnağa birçok faydada bulunuyor. İçerdiği besin lifleri sayesinde sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor. Bağırsak hareketlerini düzenliyor. Bu özelliği sayesinde evelik otu kabızlığa iyi geliyor. İçerdiği C vitamini sayesinde ise evelik otu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu hastalıklara karşı korurken serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırmaya destek oluyor.
Antioksidan özellikleri bulunduğundan evelik otu cildin temizlenmesine de yardımcı oluyor. Ciltte yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor. Vücuttaki iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine destek oluyor. Evelik otu, tüm bunların yanında vücutta idrar söktürücü bir etki de oluşturuyor. Bitmedi. Mineraller bakımından da zengin olan evelik otu içerdiği demir sayesinde kansızlık sorunu yaşayanlara iyi geliyor.
Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde sürmesini sağlıyor. Bu etkisiyle vücuda enerji veriyor. Evelik otunun doktor kontrolünde doğru kullanıldığında egzama ve yaralara da iyi gelebileceği söyleniyor.
Evelik otu, içeriğindeki oksalat sebebiyle aşırı tüketildiğinde böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir.
Böbrekleri ile ilgili rahatsızlığı olanların doktorlarına danışmadan evelik otu yememesi gerekir.
Ekşi tadından da anlayabileceğiniz gibi asidik bir yapısı olduğundan evelik otu aşırı tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına da sebep olabilir. Reflüsü, mide yanması, gastriti ya da farklı mide rahatsızlıkları olanların da yine doktorlarına danışmadan yememesi önemlidir. Evelik otu alerjik reaksiyonlara da sebep olabilir. Daha önce hiç yemediyseniz doktorunuza danışmadan yememeye özen göstermelisiniz. Alerji oluşturması durumunda ciltte kaşıntı, kızarıklık, döküntü gibi yan etkilere sebep olabilir.
