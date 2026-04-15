Esnafta '15 Nisan' yoğunluğu O ilimizde yasak kalktı ama kar kalkmadı
IHA Giriş Tarihi:

Esnafta '15 Nisan' yoğunluğu O ilimizde yasak kalktı ama kar kalkmadı

Van'da zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla sona ererken 40 yerleşim yeri yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu kentte oto lastikçilerde değişim mesaisi hız kazandı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için 15 Kasım 2025'te başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Nisan itibarıyla sona ermesi Van'daki oto lastikçilerde büyük bir yoğunluğa neden oldu.

40 yerleşim yeri yolunun hala kardan dolayı kapalı olduğu kentte, araçlarındaki kış lastiklerini yazlıklarla değiştirmek isteyen sürücüler ise sabahın erken saatlerinden itibaren lastikçilerin yolunu tuttu.

Geçtiğimiz yıl 1 Nisan'da sona eren uygulamanın bu yıl 15 Nisan'a kadar uzaması sektörde hareketliliği artırdı. Bir hafta öncesine kadar günde sadece 4-5 araca hizmet veren işletmelerde bu sayı bugün itibarıyla 30'un üzerine çıktı.

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, havaların ısınmasıyla birlikte kış lastiği değişim sezonunun başladığını belirtti.

Bazı günlerde yağışlar devam etse de bugün itibariyle yoğunluklarının arttığını ifade eden Sancak, "Şehir merkezinde yolculuk yapan müşterilerimizin lastiklerini artık değiştirmesi gerekiyor ancak yüksek kesimlere yolculuk yapanların ise acele etmemesi önem arz ediyor" dedi.

Kar yağışının sürücüleri tereddütte bıraktığını dile getiren Sancak, "Kış lastikleri çok yumuşak bir yapıya sahip olduğu için sıcak havalarda daha çabuk aşınır; bu yüzden şehir içi kullanımda yaz lastiklerine geçilmesi gerekiyor. Kış lastikleri hava sıcakken aracı zorlar ve bu da yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Yaz lastikleri ise daha az yakıt harcar" diye konuştu.

Bir hafta önce günde 4-5 aracın lastiğini değiştirirken, dünden itibaren bu sayının yaklaşık 30'a yükseldiğini ifade eden Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişim ücretleri Sedan otomobiller için 800 lira, SUV araçlar için ise bin lira olarak uygulanıyor. Bizler değişim sırasında ön lastiklere balans ayarı da yapıyoruz. Balans ayarı yapılmayan araçlar savrulur, çok titrer, ayrıca ön düzene ve lastiklere zarar verir."

