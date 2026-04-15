'Üç büyükler'in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de! 20 milyon barajı bile aşıldı...
'Üç büyükler'in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de! 20 milyon barajı bile aşıldı...

'Üç büyükler'in YouTube kanallarında ilk 20'ye girmesi Türk futbolunun takip edilmesi açısından önemli bir değer olarak yorumlandı.

Türk futbolunun "Üç büyükleri" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın YouTube kanalları, abone sayılarıyla Avrupa'da ilk 20 kulüp içinde yer alıyor. En fazla YouTube abonesi olan ilk 14 kulüp, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 temsilcilerinden oluşurken, bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izliyor.

En çok abonesi olan ilk 20 kulüp arasında 5 büyük lig takımları dışında 3 Türk temsilcisi bulunuyor. Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 15, Fenerbahçe 16, Beşiktaş ise 19. basamakta yer alıyor.

Galatasaray'ın platformdaki abone sayısı 3,9 milyona ulaşırken, Fenerbahçe'nin 3,1 milyona, Beşiktaş'ın ise 1,7 milyona çıktı. Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan ilk 20 kulübü arasında 3 Türk ekibi ile 6 İngiliz, 4'er İspanyol ve İtalyan, 2 Alman ve 1 Fransız temsilcisi bulunuyor.

YouTube'ta 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona oldu. İspanya'nın diğer köklü kulüplerinden Real Madrid'in de 19,5 milyon abonesi bulunuyor. İki İspanyol kulübünü 14 milyon aboneyle İtalya'dan Juventus takip ediyor. İngiltere'den Liverpool 12,1 milyon, Manchester United ise 11 milyon aboneye sahip.

Abone sayısı 15 Nisan 2026 1 Barcelona İspanya 25,6 2 Real Madrid İspanya 19,5 3 Juventus İtalya 14 4 Liverpool İngiltere 12,1 5 Manchester United İngiltere 11 6 PSG Fransa 10 7 Atletico Madrid İspanya 9,9 8 Manchester City İngiltere 9,2 9 Chelsea İngiltere 6,3 10 Inter İtalya 6,6 11 Bayern Münih Almanya 5,3 12 Arsenal İngiltere 5,3 13 Roma İtalya 5,2 14 Tottenham İngiltere 5 15 Galatasaray Türkiye 3,9 16 Fenerbahçe Türkiye 3,1 17 Real Betis İspanya 2,5 18 Milan İtalya 2,2 19 Beşiktaş Türkiye 1,7 20 Borussia Dortmund Almanya 1,6

