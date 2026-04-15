'Üç büyükler'in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de! 20 milyon barajı bile aşıldı...

YouTube'ta 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona oldu. İspanya'nın diğer köklü kulüplerinden Real Madrid'in de 19,5 milyon abonesi bulunuyor. İki İspanyol kulübünü 14 milyon aboneyle İtalya'dan Juventus takip ediyor. İngiltere'den Liverpool 12,1 milyon, Manchester United ise 11 milyon aboneye sahip.