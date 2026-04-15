Tarım
Yeniakit Publisher
Görenler inanmakta zorlandı! Karla kaplı tarlaya ekim yaptı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Görenler inanmakta zorlandı! Karla kaplı tarlaya ekim yaptı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karla kaplı tarlaya yonca ekimi yapan çiftçi, görenleri bir hayli şaşırttı.

Foto - Görenler inanmakta zorlandı! Karla kaplı tarlaya ekim yaptı

Hakkari’de kar henüz tarlanın üzerinden kalkmadan yapılan ekim, alışılmış görüntülerin dışında bir tablo ortaya çıkardı.

Foto - Görenler inanmakta zorlandı! Karla kaplı tarlaya ekim yaptı

Yüksekova’ya bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Tekin Yalçın, karla kaplı arazisine yonca ekti. Geçen yıl aynı tarladan yeterli verimi alamadıklarını belirten Yalçın, bu yıl farklı bir yöntem denediklerini söyledi.

Foto - Görenler inanmakta zorlandı! Karla kaplı tarlaya ekim yaptı

Bu sene atalarından duydukları ‘don ekimi’ yöntemini uyguladıklarını anlatan Yalçın, "Bu tarlayı geçen yıl bahar mevsiminde ekmiştik ancak fazla verim alamadık. Şu anda kar tam erimemiş olmasına rağmen tarlaya yonca ekiyoruz" dedi.

Foto - Görenler inanmakta zorlandı! Karla kaplı tarlaya ekim yaptı

Geçen yıl aynı yöntemi başka bir tarlada denediklerini ve olumlu sonuç aldıklarını kaydeden Yalçın, "Benzer özellikte, eğimsiz bir tarlada denedik ve çok iyi verim aldık. Şimdi aynı yöntemi bu yıl da bu tarlamızda uyguluyoruz. Kar üzerine serptiğimiz tohumlar bir süre sonra toprağa ulaşacak. İlkbaharda toprak gece donup gündüz çözülüyor. Bu süreçte oluşan küçük çatlaklar sayesinde tohumlar toprağa inerek gömülüyor. Biz ekimimizi yaptık, gerisi nasip" diye konuştu.

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış
Gündem

Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Siyonist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı Meclis kürsüsünden haykırdı. Mısır ziyareti so..
Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...
Ekonomi

Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...

Afganistan’da bankacılık sistemine ilişkin dikkat çeken bir dönüşüm duyuruldu. Yetkililer, ülkede faaliyet gösteren tüm ticari bankalarda fa..
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı...
Okul saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Yaralılardan 7’si taburcu edildi, 3’ü ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor
Gündem

Okul saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Yaralılardan 7’si taburcu edildi, 3’ü ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan okul saldırısında yaralanan vatandaşlardan 7’sinin hastaneden taburcu edildiği 3’ü..
Gözü dönmüş canilerin dijital temizliği deşifre oldu! Gülistan Doku dosyasında kan donduran JASAT raporu: "Korkma devlete vermezler!"
Gündem

Gözü dönmüş canilerin dijital temizliği deşifre oldu! Gülistan Doku dosyasında kan donduran JASAT raporu: "Korkma devlete vermezler!"

Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, bugüne kadar "intihar" denilerek kapatılmaya çalışılan dosyanın altından korku..
