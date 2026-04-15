Görenler inanmakta zorlandı! Karla kaplı tarlaya ekim yaptı

Geçen yıl aynı yöntemi başka bir tarlada denediklerini ve olumlu sonuç aldıklarını kaydeden Yalçın, "Benzer özellikte, eğimsiz bir tarlada denedik ve çok iyi verim aldık. Şimdi aynı yöntemi bu yıl da bu tarlamızda uyguluyoruz. Kar üzerine serptiğimiz tohumlar bir süre sonra toprağa ulaşacak. İlkbaharda toprak gece donup gündüz çözülüyor. Bu süreçte oluşan küçük çatlaklar sayesinde tohumlar toprağa inerek gömülüyor. Biz ekimimizi yaptık, gerisi nasip" diye konuştu.