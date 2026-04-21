Türkiye’den savaş sonrası için dev hamle! Büyük bir hazırlık var, bütün dünya şaşıp kalacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgedeki savaşın ardından oluşacak yeni şartlara karşı hükümetin şimdiden dev bir hazırlık içinde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde sizleri şaşırtacak yeni açılımlar yapabiliriz" sözleriyle piyasalarda büyük merak uyandırdı. Özellikle İstanbul Finans Merkezi’nin bu süreçte kilit bir rol üstleneceğini vurgulayan Yılmaz, orta vadede Türkiye için çok önemli perspektifler ve imkanların doğacağını ifade etti. Türkiye’nin bölgedeki tüm gerilimlere rağmen "güvenli liman" vasfını koruduğunu belirten Yılmaz, istikrarı pekiştirecek stratejik adımların sinyalini verdi.