  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’den savaş sonrası için dev hamle! Büyük bir hazırlık var, bütün dünya şaşıp kalacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgedeki savaşın ardından oluşacak yeni şartlara karşı hükümetin şimdiden dev bir hazırlık içinde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde sizleri şaşırtacak yeni açılımlar yapabiliriz" sözleriyle piyasalarda büyük merak uyandırdı. Özellikle İstanbul Finans Merkezi’nin bu süreçte kilit bir rol üstleneceğini vurgulayan Yılmaz, orta vadede Türkiye için çok önemli perspektifler ve imkanların doğacağını ifade etti. Türkiye’nin bölgedeki tüm gerilimlere rağmen "güvenli liman" vasfını koruduğunu belirten Yılmaz, istikrarı pekiştirecek stratejik adımların sinyalini verdi.

1
#1
Yılmaz, İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda düzenlenen TOBB ve ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2012'den bu yana TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında sürdürülen işbirliğinin iki ülke arasında diyaloğu ve ortaklık zeminini geliştirici, yatırımları destekleyici etkilerini hep birlikte gördüklerini söyledi.

#2
Türkiye ile ABD arasındaki köklü stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisinin, ekonomik işbirliği açısından güçlü bir zemin sunduğunu belirten Yılmaz, karşılıklı güvene dayanan bu yapının, yatırım ve ticaret ilişkilerinin derinleşmesine imkan tanıdığını, iki ülke arasındaki ekonomik etkileşimin uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini desteklediğini ifade etti.

#3
Yılmaz, Türkiye-ABD ticaret hacminin geçen yıl 39 milyar dolara yaklaştığını, hedefin 100 milyar dolar olduğunu aktararak, "Gelişmeler ümit verici. 2026 yılının ilk çeyreğinde 10,4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmuş. Bu da bu yıl önemli bir performans ortaya koyacağımızı gösteriyor ve 100 milyar dolar hedefi açısından güçlü bir potansiyele işaret ediyor." diye konuştu. Bu ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının da önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "2025 yılından itibaren ticaret dengesinde Türkiye aleyhine gelişen bir tablo ortaya çıkmış, özellikle enerji ve savunma alanındaki işbirliklerinin etkisiyle dış ticaret açığı artış eğilimi göstermiştir. Bu nedenle ticari ilişkilerimizi çeşitlendirerek ve katma değeri yüksek alanlara yönelerek daha dengeli bir büyüme yapısını tesis etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen güçlü bir performans sergilemeye devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız var. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ve etkin bir koordinasyonla kararlı bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Küresel ve bölgesel şartların çok elverişli olduğunu söyleyemem. Ama şunun altını çizmek istiyorum; doğru bir programınız varsa nereye gittiğinizi biliyorsanız ve istikametiniz doğruysa kontrol edemediğiniz faktörler sadece geçici etkiler yapabilir. Asıl olan programımızdır, programı kararlı bir şekilde hayata geçirmektir. Biraz geç olabilir bazı işler, biraz etkilenebilir ama sonuçta kararlı politikalar izliyorsanız hedeflerinize er ya da geç ulaşırsınız. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23