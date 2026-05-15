Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor

Karnıyarık otu tozu fazla tüketildiğinde sindirim sistemini zorlayabilir. En sık görülen sorunlar şişkinlik, gaz, karın ağrısı, bağırsakta tıkanma hissi ve mide rahatsızlığıdır. Özellikle yeterince su içmeden yüksek miktarda tüketmek risklidir. Çünkü lif şişerek yemek borusunda veya bağırsakta tıkanmaya neden olabilir. Ayrıca bazı ilaçların emilimini azaltabileceği için ilaçlarla aynı anda alınmaması, araya en az 1–2 saat konması önerilir.