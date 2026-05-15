  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı? İşte 2026’nın yenilmez gökyüzü orduları 'Kaan projesine katılmak istiyoruz' diyen Arap ülkesinden şaşırtan karar: Fransa'dan Rafale aldılar Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor Bakan Ersoy'dan İsmail Kahraman'a anlamlı ziyaret... Dikkat çeken buluşma 24 ülkeye ihracat yapıyordu! 61 yıllık tekstil devi bir anda iflasın eşiğine geldi Türkiye’nin beklenmedik hamlesi Yunan’ı çıldırttı! Ünlü ajanları, “Tamamını kaybedeceğiz” diyerek çağrı yaptı Dünyanın en zor öğrenilen dili belli oldu! 4 farklı ses tonu var! İslam'a geçişler hızlandı! İşte Müslüman olan futbolcular! Türkiye'nin ünlü AVM'si satışa çıkarıldı: İstenilen rakam dudak uçuklattı Batan geminin malları! Fransız devi oyuncuları satışa çıkardı!
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor

Yaz iyice bastırmadan daha fit bir görünüm sağlayabilirsiniz...

#1
Foto - Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor

Son günlerde beslenme rutinleri arasında sıkça karşımıza çıkan "karnıyarık otu tozu", su ve süt ile karıştırılarak tüketiliyor. Kısa bir sürede jel kıvamına gelen ve 10 katı büyüyen bu tozun kullanımına dair bilmeniz gerekenleri derledik. Sosyal medyada beslenme trendlerini takip edenlerin yeni gündemi: Karnıyarık otu tozu!

#2
Foto - Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor

Bilimsel adı ile "psyllium husk" olarak tanınan bu toz, aslında doğal bir besin takviyesi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hızla kilo vermek isteyenler, karnıyarık otu tozunu rutinine eklemeye başladı.

#3
Foto - Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor

Besin değeri açısından kıymetli olan ve tokluk hissi sağlayan karnıyarık tozunu kullanırken dikkat etmeniz gerekenler var.

#4
Foto - Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor

"Glutensiz" olmasıyla da iyice popülerleşen karnıyarık tozu nasıl kullanılır ve muhtemel zararlarını anlattık.

#5
Foto - Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor

Karnıyarık otu tozu genellikle suyla karıştırılarak tüketilir. Çünkü bu lif türü sıvıyla temas ettiğinde hızla şişer ve jel kıvamı alır. Genellikle 1 tatlı kaşığı kadar toz, 1 büyük bardak suya eklenir. Hızlıca karıştırılıp bekletmeden içilir.

#6
Foto - Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor

Yoğurt, smoothie tarifleri ve yulafla da kullanılabilir. Meyve suyu veya sütle de tercih edilebilir. Ardından ekstra su içmek oldukça önemlidir.

#7
Foto - Bilimsel adı ile 'psyllium husk' Chia tohumuna rakip doğuyor: Yaz gelmeden yağları eritiyor

Karnıyarık otu tozu fazla tüketildiğinde sindirim sistemini zorlayabilir. En sık görülen sorunlar şişkinlik, gaz, karın ağrısı, bağırsakta tıkanma hissi ve mide rahatsızlığıdır. Özellikle yeterince su içmeden yüksek miktarda tüketmek risklidir. Çünkü lif şişerek yemek borusunda veya bağırsakta tıkanmaya neden olabilir. Ayrıca bazı ilaçların emilimini azaltabileceği için ilaçlarla aynı anda alınmaması, araya en az 1–2 saat konması önerilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu
Gündem

CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Tepebaşı Belediyesi’ne düzenlenen dev operasyonda ar..
Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!
Gündem

Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı şirketlerin, paravan yapılar kurarak devleti milyonlarca ..
Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi
Gündem

Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde yaptığı saha denetimlerinde tam anlamıyla bir..
Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı
Gündem

Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı

Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki dik..
Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı
Dünya

Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı

Srebrenitsa soykırımından hüküm giyen eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç’in, sağlık durumunu gerekçe göstererek yaptığı geçici tahliye b..
"Bizde boşanma yok ölüm var" diyerek boşanmak isteyen damadı öldürdüler
Gündem

“Bizde boşanma yok ölüm var” diyerek boşanmak isteyen damadı öldürdüler

Diyarbakır’da Vedat ve Muhammed Ali Baran isimli kuzenlerin öldürüldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanıklar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23