Sapkın dans videolarıyla dini değerleri aşağılıyordu: Sözde fenomen
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dini değerleri aşağılayan sözde fenomen "Alyanure" isimli şahıs gözaltına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dini değerleri aşağılayan sözde fenomen "Alyanure" isimli şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'ta "Alyanure" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan H.D. hakkında soruşturma başlattı.
21 yaşındaki şüpheli, müstehcenlik ve dini değerleri aşağılama suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Sosyal medya platformlarında yayınladığı müstehcen içeriklerle gündeme gelen ve "Alyanure" rumuzlu H.D. hakkında harekete geçildi. Sapkın dans videoları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken H.D. gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D.'nin; "Müstehcenlik" ile "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçlarından yargılanacağı bildirildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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