  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mansur Yavaş’ın zabıtaları kimi bekliyor? Togo takıntısı kazaya sebep oldu Müslümanların yüreğini yakan haber Mavi suların dibinde 20 milyon ton altın bulundu: Ama büyük bir sorun var çıkarılamıyor Kültürün kalbi Kayseri’de attı: Şenlikten 2027 başkentliğine uzanan gurur Karpuzu fazla tüketirseniz sorunlara yol açar: Yaz aylarında alınan değerli meyve: Yüzde 90'ı sudan oluşur Terör yok huzur var: Kartpostallık yere ziyaretçi akını İzmir'den üzücü haber Sapkın dans videolarıyla dini değerleri aşağılıyordu: Sözde fenomen Filtre kahve yapmanın 3 önemli nokta: En az 6 saat önce bırak, dur de! Yoksa uyku düzenini bozar
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Sapkın dans videolarıyla dini değerleri aşağılıyordu: Sözde fenomen

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sapkın dans videolarıyla dini değerleri aşağılıyordu: Sözde fenomen

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dini değerleri aşağılayan sözde fenomen "Alyanure" isimli şahıs gözaltına alındı.

1
#1
Foto - Sapkın dans videolarıyla dini değerleri aşağılıyordu: Sözde fenomen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'ta "Alyanure" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan H.D. hakkında soruşturma başlattı.

#2
Foto - Sapkın dans videolarıyla dini değerleri aşağılıyordu: Sözde fenomen

21 yaşındaki şüpheli, müstehcenlik ve dini değerleri aşağılama suçlamalarıyla gözaltına alındı.

#3
Foto - Sapkın dans videolarıyla dini değerleri aşağılıyordu: Sözde fenomen

Sosyal medya platformlarında yayınladığı müstehcen içeriklerle gündeme gelen ve "Alyanure" rumuzlu H.D. hakkında harekete geçildi. Sapkın dans videoları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken H.D. gözaltına alındı.

#4
Foto - Sapkın dans videolarıyla dini değerleri aşağılıyordu: Sözde fenomen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D.'nin; "Müstehcenlik" ile "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçlarından yargılanacağı bildirildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tolgahan2026

Tam bir sapik!

Bilal Gunal

Sosyal medya da ünlü olacağım diye böyle rezalete fırsat verilmemelidir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!
Gündem

Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

MİT tırları davasının firari sanığı terörist FETÖ’cü Can Dündar, Fransa’da bir kafede otururken kendisini tanıyan vatansever bir gurbetçi va..
Japonya'dan Humus adımı
Ekonomi

Japonya'dan Humus adımı

Japonya ile BM-Habitat, Suriye yönetimiyle Humus'ta kentsel yeniden imar ve katı atık yönetimini geliştirmeyi hedefleyen 9,5 milyon dolarlık..
AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!
Dünya

AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!

Avrupa Birliği'nin yapay zeka sistemlerine yönelik şeffaflık ve risk faktörü yasasında yeni dönem 2 Ağustos'ta başlıyor. Yasa kapsamında kab..
Süt ile varis tedavisi ile kurtulun: Eşi benzeri görülmemiş uygulama
Kadın - Aile

Süt ile varis tedavisi ile kurtulun: Eşi benzeri görülmemiş uygulama

Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çe..
Tutuklama talebi bu yüzden geldi: Sinem Dedetaş 260 milyonu da ruhsat rüşvetini de açıklayamadı
Gündem

Tutuklama talebi bu yüzden geldi: Sinem Dedetaş 260 milyonu da ruhsat rüşvetini de açıklayamadı

CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Sinem Dedetaş’ın ifadesi ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler sunan ve ..
İspanya'nın Schengen vize hakkı askıya alındı! Avrupa’da göçmen krizi patladı!
Gündem

İspanya'nın Schengen vize hakkı askıya alındı! Avrupa’da göçmen krizi patladı!

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’de yaşanan tarihi göçmen akını Avrupa'yı birbirine kattı. Görüntüler üzerine harekete geçen İtal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23