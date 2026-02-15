Türkiye’den, Müslüman ülkenin sularına çelik kalkan! İkinci dev gemi için imzalar atıldı

  • İSTANBUL
Malezya Sahil Güvenliği için DESAN Tersanesi’nde yürütülen Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS) programında ikinci geminin sac kesim töreni gerçekleştirildi. Malezya’nın ilk geminin ardından ikinci gemiyi de Türkiye’den tedarik etme kararı alması, Türk tersanelerinin dünya çapındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtladı. 2027 yılında teslim edilmesi planlanan bu gemiler, Malezya’nın Güney Çin Denizi’ndeki güvenlik kapasitesini artırırken iki ülke arasındaki savunma bağlarını perçinleyecek.

Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (APMM) resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci geminin sac kesim töreninin gerçekleştirildiğini aktardı. Bu bağlamda Malezya Sahil Güvenliği için yürütülen MPMS programındaki ikinci geminin sac kesim töreni DESAN tersanelerinde düzenlendi. Telekonferans yoluyla düzenlenen törende, Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı’nda (APMM) görev alan üst düzey yetkililer, Malezya İçişleri Bakanlığı Tedarik Bölümü temsilcileri ve MPMS Proje Ekibi yer aldı.

Açılış konuşmasını, Malezya Denizcilik Genel Müdürü adına katılan Malezya Deniz Mühendisliği Bölüm Direktörü Tuğamiral Mohd Rizal bin Hishamuddin gerçekleştirdi. Hishamuddin konuşmasında, söz konusu geminin inşasının hayata geçirilmesinde tüm tarafların sergilediği kararlı ve sürekli bağlılıktan duyulan memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu. Hishamuddin’e göre ‘Sac Kesim Töreni’, gemi inşası için sadece sembolik bir başlangıç değil; aynı zamanda Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın, MPMS 2 projesinin sistematik, verimli ve takvime uygun şekilde yürütülmesi noktasında Desan Tersanesi’nin yetkinliğine duyduğu güvenin bir nişanesidir.

Ek olarak Malezya, MPMS programında ikinci gemiyi de Türkiye’den tedarik etme kararını geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde almıştı. Bu doğrultuda Malezya’nın MPMS programında ilk geminin inşasına 2025 yılında DESAN tersanelerinde başlanırken ilk geminin 2027’de teslim edilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Türkiye Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceğiz. Görüşmemizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Önümüzdeki dönemde bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları sürdüreceğiz. Halklarımız arasındaki güçlendirecek diyaloğu devam ettirme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Malezya, deniz güvenliğini arttırmak için Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS) satın alma kararı açıklamıştı. Geminin satın alımı için Kabul Mektubu (SST) imza töreni 2025 yılının Mart ayında DESAN Tersanesi’nde gerçekleşerek satın alım süreci resmi olarak tamamlanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Güney Çin Deniz’inde kendi yetki alanına karşı var olan tehdit unsurlarıyla daha etkili bir mücadele gerçekleştirecek olan Malezya, denizlerindeki güvenlik kapasitesini arttırarak, güçlü bir denetleme aracına sahip olacak. Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (APMM) tarafından paylaşılan bilgiye göre ilk sözleşmenin toplam değeri 68 milyon dolardı. Malezya İçişleri Bakanlığı (KDN) Genel Sekreteri Datuk Awang Alik bin Jeman, bahse konu anlaşmanın iki ülke için hem savunma sanayii hem de ülke sularını koruma alanında stratejik bir birliktelik oluşturduğunu ifade etti.

