Türkiye’den, Müslüman ülkenin sularına çelik kalkan! İkinci dev gemi için imzalar atıldı

Malezya, deniz güvenliğini arttırmak için Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS) satın alma kararı açıklamıştı. Geminin satın alımı için Kabul Mektubu (SST) imza töreni 2025 yılının Mart ayında DESAN Tersanesi’nde gerçekleşerek satın alım süreci resmi olarak tamamlanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Güney Çin Deniz’inde kendi yetki alanına karşı var olan tehdit unsurlarıyla daha etkili bir mücadele gerçekleştirecek olan Malezya, denizlerindeki güvenlik kapasitesini arttırarak, güçlü bir denetleme aracına sahip olacak. Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (APMM) tarafından paylaşılan bilgiye göre ilk sözleşmenin toplam değeri 68 milyon dolardı. Malezya İçişleri Bakanlığı (KDN) Genel Sekreteri Datuk Awang Alik bin Jeman, bahse konu anlaşmanın iki ülke için hem savunma sanayii hem de ülke sularını koruma alanında stratejik bir birliktelik oluşturduğunu ifade etti.