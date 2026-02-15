Türkiye’den, Müslüman ülkenin sularına çelik kalkan! İkinci dev gemi için imzalar atıldı
Malezya Sahil Güvenliği için DESAN Tersanesi’nde yürütülen Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS) programında ikinci geminin sac kesim töreni gerçekleştirildi. Malezya’nın ilk geminin ardından ikinci gemiyi de Türkiye’den tedarik etme kararı alması, Türk tersanelerinin dünya çapındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtladı. 2027 yılında teslim edilmesi planlanan bu gemiler, Malezya’nın Güney Çin Denizi’ndeki güvenlik kapasitesini artırırken iki ülke arasındaki savunma bağlarını perçinleyecek.