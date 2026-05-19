Savunma sanayiinde devran öyle bir döndü ki... Hiç olmayacak isimden "Türkiye’nin başarılarına hayranız" itirafı geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Bogdan Pidanty, Türkiye'nin son yıllarda askeri ve teknolojik alanda elde ettiği devasa başarılara büyük bir hayranlık duyduklarını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinden bu yana bölgedeki lojistik ve insani yardım faaliyetlerinde aktif rol üstlenen Tuğgeneral Pidanty, Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesindeki en kilit ortaklardan biri olarak gördüklerini vurguladı. Polonyalı general; Türkiye'nin özellikle roket, füze topçuluğu ve elektronik harp alanlarında küresel bir lider olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren Ukrayna'ya yardım faaliyetlerinde görev alan Polonyalı Tuğgeneral Pidanty, ülkesinin başkenti Varşova'da, Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Pidanty, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını anlatarak savaşın başından itibaren Kiev'e askeri teçhizat yardımlarında bulunduklarını söyledi.

Ülkesinin Ukraynalı askerlerin tedavisi ve eğitimi gibi konularda roller üstlendiğini aktaran Pidanty, Ukrayna'ya doğrudan yapılan askeri yardımların yaklaşık 4 milyar avro olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye'nin savaştaki barış ve arabuluculuk çabaları ile Karadeniz Tahıl Girişimi gibi inisiyatiflerine atıfta bulunan Pidanty, bunun için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Pidanty, "Polonya, Türkiye'nin askeri ve teknolojik başarılarına büyük hayranlık duymakta ve Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesinde kilit bir ortak olarak görmektedir." ifadesini kullandı.

Ankara ile Varşova arasında askeri teçhizat, mühimmat teknolojileri ve teknoloji alanlarında da çok yakın işbirliği yürütüldüğünü söyleyen Pidanty, Türkiye'nin roket ve füze topçuluğu ile elektronik harp alanlarında da büyük deneyim ve yüksek teknik kabiliyetlere sahip lider bir ortak olduğu mesajını verdi.

Türk basın mensupları, Varşova'da Polonya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve düşünce kuruluşundan uzmanlarla da bir araya geldi.

Yorumlar

hasel

Polonyalı asker doğruyu söylemiş te hiç Avrupa birliğinin elemanı olarak görüyoruz dememiş.
