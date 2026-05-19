Savunma sanayiinde devran öyle bir döndü ki... Hiç olmayacak isimden “Türkiye’nin başarılarına hayranız” itirafı geldi
Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Bogdan Pidanty, Türkiye'nin son yıllarda askeri ve teknolojik alanda elde ettiği devasa başarılara büyük bir hayranlık duyduklarını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinden bu yana bölgedeki lojistik ve insani yardım faaliyetlerinde aktif rol üstlenen Tuğgeneral Pidanty, Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesindeki en kilit ortaklardan biri olarak gördüklerini vurguladı. Polonyalı general; Türkiye'nin özellikle roket, füze topçuluğu ve elektronik harp alanlarında küresel bir lider olduğunu kaydetti.