Türkiye'den işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!

6 Şubat’ta Türkiye’nin deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını ve ilk işlerden birinin bölgedeki engelli vatandaşlarla ilgilenmek olduğunun altını çizen Oktay, "Deprem haberini aldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri, bölgedeki engelli vatandaşlarımızla ilgilenmek oldu. Yatılı kurumlarımızda kalan engellilerimizi, hemen diğer illere taşıyarak, güvende kalmalarını sağladık. Hastanelerde tedavi gören binin üzerinde engelli vatandaşımıza ulaşarak, sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyacı olanları devletimizin şemsiyesi altına aldık. Yurtlarda, otellerde, geçici barınma alanlarında kalan depremzedelerimizi ziyaret ederek, bakıma ihtiyacı olan engelli insanlarımızı belirleyip, yatılı kurumlarımıza yerleştirdik. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın gıda, giyim, ilaç, cihaz gibi ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kurduk. Ağır engelli bakımı ve evde bakım yardımlarını aksatmadan ödedik. Deprem bölgesinin tamamında hizmet veren psiko-sosyal destek ekiplerimizle, bu zorlu günlerinde insanlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirdik. İnşallah, deprem bölgesinde hayat tamamen normale dönene kadar, gerek engellilerimize sağladığımız hizmetler, gerek diğer destek hizmetleri kesintisiz sürecektir" diye konuştu.