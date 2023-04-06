Türkiye'den işgalci İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi!

"Felaketten 11 ilimizde 13,5 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Depremin ilk olduğu andan itibaren hızlı bir şekilde deprem bölgesindeki engelli ve yaşlı kuruluşlarımız ile iletişime geçerek ilk durum bilgisini aldık. Hemen akabinde kuruluşlarımızdan hizmet alan bin 333 engellimizi farklı illerdeki yatılı kuruluşlarımıza tedbiren ivedilikle taşıdık. Deprem bölgesinde çadırlarda, konteyner kentlerde barınan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızdan profesyonel bakıma ihtiyacı olanların tespit edilmesi amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu kapsamda, dün itibarıyla profesyonel bakıma ihtiyacı olan 954 engelli vatandaşımızı kurumlarımıza yerleştirdik. Sadece deprem bölgesi değil deprem bölgesi dışında da KYK’ya bağlı yurtlara, misafirhanelere ve otellere yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ederek sosyal inceleme yapıyoruz. Sosyal inceleme neticesinde profesyonel bakım ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızı ivedi bir şekilde yatılı kuruluşlarımıza yerleştiriyoruz. 'Hayatın her alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 20 yıldır bu kadirşinas millete hizmet üretme yarışında olan AK Parti hükümetleri, yine milletimizin teveccühü ile 15 Mayıs sabahı bu hizmet zincirine bir halka daha ekleyecek.”