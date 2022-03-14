Türkiye'den ilk tank ihracatı! Bu yıl tamamlanacak

"FNSS'ye ne oldu, büyük ihracat projeleri artık yok mu? diye düşünenler olabiliyor. Şu anda azaldı denilen durumda bile 4 ihracat projemiz devam ediyor. Bizim ihracat pazarlarımızda önemli dezavantajlar oluştu bir süredir. Öncelikle, petrol fiyatlarında iki sene önce ciddi bir düşüş oldu. Kovid etkisiyle bütün ülkeler kapandı, tüm temaslar durdu. Bu ikisinin yeni ihracat imkanları üzerinde önemli olumsuz etkilerini yaşadık. Üçüncü etki olarak da şu anda çok ciddi bir toparlanma sürecine giren ilişkiler vardı. Olumsuz politik ilişkilerin de bir süre ters etkilerini yaşadık. Üç etken de tek başlarına zaten önemliyken bunların üçü bir arada yaşanınca tabii ki etkilendik. Ama bunların hepsi Allah'a şükür geri geliyor. Dolayısıyla yine hızlı bir döneme girilecektir. Zaten bildiğimiz, takip ettiğimiz, tespit ettiğimiz ve başat rol oynadığımız önemli, büyük projeler var ama şimdi bunu anons etmeyeceğim. Dolayısıyla FNSS'yi merak eden, seven arkadaşlarımız gönüllerini rahat tutsunlar. Yine önemli ve büyük ihracat projeleri gelecektir."