  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Bizim için büyük bir felaket bu' diyerek duyurdu: Türkiye Bayraktar Kızılelma'yı oraya konuşlandıracak İlk başörtülü vali olarak biliniyordu! Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yeni görevi belli oldu Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek Elektrikli araçlarda gizli tehlike! Yazılıma mahkum ediyor Elektrikli araçlarda şaşırtan araştırma! Bataryalar, araçların kendisinden daha uzun ömürlü Hedeflerini açıkladılar! Unitree binlerce robot üretecek! Nvidia'dan dünyayı şaşırtacak çip sürprizi Fransız-Alman anlaşmazlığı gizli jet projesini çökertti Gerçek koşullarda 500 km menzili aşan elektrikli otomobiller belirlendi
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Barış Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı toplantıyı değerlendiren Fidan, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imarından güvenlik gücü oluşturulmasına kadar her aşamada aktif rol almaya hazır olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek

Gazze için "Barış Planı" ve mali eşik Bakan Fidan, Barış Kurulu'nun ilk toplantısının hem törensel hem de işlevsel bir öneme sahip olduğunu belirtti. Toplantının, üye ülkelerin maddi katkılarını ve olası askeri destek beyanlarını sundukları somut bir platforma dönüştüğünü ifade eden Fidan, şunları söyledi: "Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında, bölgenin yeniden inşası ve yerel yönetimlerin ayağa kaldırılması kritik önem taşıyor.

#3
Foto - Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek

Bunun için gerekli olan başlangıç bütçesi konusunda bugün önemli bir eşiğin aşıldığını düşünüyorum."

#4
Foto - Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek

Konteyner kent ve sağlık yardımları Türkiye'nin insani yardım konusundaki kesintisiz çabalarına dikkat çeken Fidan, bölgeye yönelik yeni projeleri paylaştı: • 20 Bin Konteyner: Deprem bölgesinde kullanılan konteynerlerin Gazze'ye gönderilmesi için girişimler başlatıldı. İsrail tarafının metal malzeme konusundaki çekinceleri üzerine diplomatik görüşmeler sürüyor.

#5
Foto - Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek

• Sağlık Seferberliği: Yaralıların Türkiye'de tedavisi ve Gazze'de sahra hastaneleri kurulması için Sağlık Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor.

#6
Foto - Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek

#7
Foto - Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek

ABD ve İran arasında İstanbul merkezli diplomasi trafiği Bakan Fidan, bölgesel güvenliği yakından ilgilendiren ABD ve İran arasındaki nükleer dosya görüşmelerine de değindi. Sürecin İstanbul'da başladığını hatırlatan Fidan, tarafların Muskat ve Cenevre'den sonra Washington'da da temaslarını sürdürdüğünü belirtti: • Olumlu Sinyaller: Nükleer dosya konusunda bir sonuca ulaşılmasının mümkün olduğu ve tarafların geçmişe oranla daha olumlu sinyaller verdiği gözlemleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!
Gündem

Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!

Erzincan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, yağmurlu bir programda şemsiyesini koruma polisine taşıttığı eleştirilerine cevap vererek dur..
Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!
Gündem

Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!

Müslüman kanının akıtıldığı Gazze için kurulan Barış Kurulu’na davet edilmeyen Batı’nın ikiyüzlü temsilcilerinden Danimarka, pişkince bir aç..
'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'
Yaşam

'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'

Mustafa Sabri Beşer, Aylık Baran Dergisi’nin Ocak 2026 tarihli 47. sayısında yayımlanan röportajında aile yapısındaki çözülmeyi sosyolojik a..
Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"
Gündem

Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"

İSTANBUL Boğazı’nın eşsiz manzarasını uyuşturucu ve ahlaksızlık yuvasına çeviren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında mide bulandıran ye..
Bu rezil görüntüler BAE’den! İslam düşmanı Graham, Ramazanın birinci günü dansözlerle karşılandı!
Gündem

Bu rezil görüntüler BAE’den! İslam düşmanı Graham, Ramazanın birinci günü dansözlerle karşılandı!

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, ABD'li Siyonist kongre üyesi Lindsay Graham için Ramazan'ın ilk gününde dansözlerle özel bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23