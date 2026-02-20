Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Barış Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı toplantıyı değerlendiren Fidan, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imarından güvenlik gücü oluşturulmasına kadar her aşamada aktif rol almaya hazır olduğunu vurguladı.
Gazze için "Barış Planı" ve mali eşik Bakan Fidan, Barış Kurulu'nun ilk toplantısının hem törensel hem de işlevsel bir öneme sahip olduğunu belirtti. Toplantının, üye ülkelerin maddi katkılarını ve olası askeri destek beyanlarını sundukları somut bir platforma dönüştüğünü ifade eden Fidan, şunları söyledi: "Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında, bölgenin yeniden inşası ve yerel yönetimlerin ayağa kaldırılması kritik önem taşıyor.
Bunun için gerekli olan başlangıç bütçesi konusunda bugün önemli bir eşiğin aşıldığını düşünüyorum."
Konteyner kent ve sağlık yardımları Türkiye'nin insani yardım konusundaki kesintisiz çabalarına dikkat çeken Fidan, bölgeye yönelik yeni projeleri paylaştı: • 20 Bin Konteyner: Deprem bölgesinde kullanılan konteynerlerin Gazze'ye gönderilmesi için girişimler başlatıldı. İsrail tarafının metal malzeme konusundaki çekinceleri üzerine diplomatik görüşmeler sürüyor.
• Sağlık Seferberliği: Yaralıların Türkiye'de tedavisi ve Gazze'de sahra hastaneleri kurulması için Sağlık Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor.
ABD ve İran arasında İstanbul merkezli diplomasi trafiği Bakan Fidan, bölgesel güvenliği yakından ilgilendiren ABD ve İran arasındaki nükleer dosya görüşmelerine de değindi. Sürecin İstanbul'da başladığını hatırlatan Fidan, tarafların Muskat ve Cenevre'den sonra Washington'da da temaslarını sürdürdüğünü belirtti: • Olumlu Sinyaller: Nükleer dosya konusunda bir sonuca ulaşılmasının mümkün olduğu ve tarafların geçmişe oranla daha olumlu sinyaller verdiği gözlemleniyor.
