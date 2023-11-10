2023-11-10 15:36:20 Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan gezisi dönüşünde, 12 Kasım’da Riyad’da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından sonra Gazze konusunda bir inisiyatif başlatacağının işaretini vermişti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bunun düşünce aşamasından çıkıp programlandığını öğrendiğini aktardı. Konuyla ilgili detayları köşesine taşıyan Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti: