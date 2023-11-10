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Medya
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Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı

2023-11-10 15:36:20
Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan gezisi dönüşünde, 12 Kasım’da Riyad’da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından sonra Gazze konusunda bir inisiyatif başlatacağının işaretini vermişti. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bunun düşünce aşamasından çıkıp programlandığını öğrendiğini aktardı. Konuyla ilgili detayları köşesine taşıyan Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı

“(…) İsrail’in Gazze’de katliama girişmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir şekilde tepki gösterip, ”İsrail, insanlık suçu işliyor. İsrail soykırım suçu işliyor” diye tepki göstermişti. İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için harekete geçileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece tepki göstermedi. Türkiye bir yandan Gazze’ye insani yardım için çaba gösterirken diğer taraftan acilen ateşkesin sağlanması ve bir daha benzer katliamların yaşanmaması için garantörlük teklifinde bulundu.

#2
Foto - Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan gezisi dönüşünde, 12 Kasım’da Riyad’da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından sonra Gazze konusunda bir inisiyatif başlatacağının işaretini vermişti. Bunun düşünce aşamasından çıkıp programlandığını öğrendim.

#3
Foto - Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı

Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanması ve İsrail’in gerçekleştirdiği katliamın durmasına ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra, ”Gazze’deki insanlık suçunun önlenmesi için yeni bir program başlatıyorum. Dünya liderleriyle tek tek diyaloğa geçeceğim. Dünya liderlerini arayacağım. Onlarla görüşeceğim. Gerektiğinde bir araya geleceğim. Liderlerle, cumhurbaşkanları ve başbakanlarla Gazze konusunda küresel çapta ortak bir girişim başlatmayı hedefliyorum” diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderleriyle yapacağı görüşmeleri planladıklarını ifade ediyor. (…) Gelinen aşamada Erdoğan, küresel çapta bir inisiyatif üstleniyor, liderlerle ortak bir Gazze girişimi başlatmak için harekete geçiyor. (…)”

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