Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı

Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanması ve İsrail’in gerçekleştirdiği katliamın durmasına ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra, ”Gazze’deki insanlık suçunun önlenmesi için yeni bir program başlatıyorum. Dünya liderleriyle tek tek diyaloğa geçeceğim. Dünya liderlerini arayacağım. Onlarla görüşeceğim. Gerektiğinde bir araya geleceğim. Liderlerle, cumhurbaşkanları ve başbakanlarla Gazze konusunda küresel çapta ortak bir girişim başlatmayı hedefliyorum” diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderleriyle yapacağı görüşmeleri planladıklarını ifade ediyor. (…) Gelinen aşamada Erdoğan, küresel çapta bir inisiyatif üstleniyor, liderlerle ortak bir Gazze girişimi başlatmak için harekete geçiyor. (…)”