'Dost ülkelere karşı kullanıyorlar' diyerek uyardı: Türkiye o ülkeye İHA satmamalı
Savunma analisti Fazıl Altay, BAE ile Azerbaycan arasındaki son tatbikatı değerlendirerek Arap ülkesiyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma analisti Fazıl Altay, BAE ile Azerbaycan arasındaki son tatbikatı değerlendirerek Arap ülkesiyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Savunma analisti Fazıl Altay, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Azerbaycan arasında gerçekleştirilen askerî tatbikata tepki gösterirken, Türkiye’nin BAE’ye silah satışına karşı çıktı.
Altay, BAE’nin Yunanistan ve İsrail ile yakın ilişkilerine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu ülkeye savunma sanayisi ürünleri satmasını doğru bulmadığını ifade etti.
Türkiye’nin BAE’ye sattığı AKINCI TİHA’ların Afrika’daki çatışmalarda kullanıldığını öne süren Altay, söz konusu insansız hava araçlarının Türkiye’nin dost ülkelerinin resmi hükümet güçlerine karşı kullanıldığını söyledi.
Altay, açıklamasında, Afrika’da karşı karşıya geldiğini belirttiği AKINCI TİHA’ların birbirine karşı kullanıldığı bir senaryoya da değinerek, bu durumun BAE’ye yönelik silah satışlarının yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini savundu.
Emekli amiral Cem Gürdeniz ise, "Sudan’daki vekâlet savaşları ve silahların üçüncü taraflara aktarılması iddiaları ortadayken, bu sistemlerin kimin eline geçeceği, kimler tarafından inceleneceği ve kime karşı kullanılacağı hayatî önemdedir. Türkiye’nin jeopolitik rakiplerine yakın duran ülkelere kritik askerî teknoloji aktarırken yarının muhtemel tehditlerini bugünden finanse etmediğimizden emin olmalıyız" dedi.
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