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Çok konuşulacak gelişme: Greenwood ilk kez memleketinde! İlginç ayrıntı

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Çok konuşulacak gelişme: Greenwood ilk kez memleketinde! İlginç ayrıntı

Temsilcimiz Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak. Ve Mason Greenwood, Ada'dan çıktığından beri ilk kez bir maç için ülkesine döndü!

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Foto - Çok konuşulacak gelişme: Greenwood ilk kez memleketinde! İlginç ayrıntı

Mason Greenwood, İngiltere dışına çıktıktan sonra ilk kez ülkesinin bir takımına karşı deplasmanda forma giyecek. 25 yaşındaki kanat, 2023 yazında Getafe'ye kiralanmıştı. 2024 yazında ise 38.4 milyon euro karşılığında Marsilya'ya satıldı. Bilindiği üzere İngiliz futbolcu, şu anda Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor.

#2
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Greenwood ilk kez memleketinde! İlginç ayrıntı

Sarı-Lacivertliler, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak. Ve Mason Greenwood, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra ilk kez bir maç için ülkesine döndü. Kanarya onun için Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedreli ödemişti.

#3
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Greenwood ilk kez memleketinde! İlginç ayrıntı

Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye adapte olma konusunda herhangi bir problem yaşamadı. İngiliz yıldız, Sarı-Lacivertli formayla toplamda 14 resmi karşılaşmaya çıktı. Sahada 974 dakika kaldı. 6 gol ve 4 asist üretti. 25 yaşındaki futbolcu, Kanarya açısından hücumdaki en önemli koz konumunda...

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