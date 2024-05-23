Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

BAKAN GÜLER NE DEMİŞTİ? Helikopter enkazının Akıncı İHA tarafından bulunduğu gelişmesi, ilk olarak Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine yansımıştı. Haberlerde, 19 Mayıs'ta İran makamlarının yardım teklifini kabul etmesi üzerine bir adet Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştığı belirtilmişti. AA, pazartesi günü (20 Mayıs) sabah saatlerinde ise, "Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkaz bölgesini tespit edip yurda döndü." başlığı ile hava aracının Van'a geldiğini duyurmuştu. Söz konusu haberlerin ardından İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, salı günü (21 Mayıs) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah saat 05.00 sıralarında helikopterin enkazını bulanlar İranlı kurtarma ekipleriydi." demişti.