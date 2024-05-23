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Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

2024-05-23 13:31:18
Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

Bayraktar Akıncı İHA ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunan İranlı yetkililere Türkiye'den yanıt geldi.

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#1
Foto - Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

İran Genelkurmay Başkanlığı, dün, 19 Mayıs'taki kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin içinde olduğu helikopter enkazını AKINCI İHA'nın değil, Hint Okyanusu'ndaki görevinden geri çağrılan İran İHA'sının bulduğunu açıklamıştı.

#2
Foto - Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

Olayla alakalı tartışmalar devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı, Reisi'nin düşen helikopterini arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalara şu cevabı verdi:

#3
Foto - Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

"Türkiye kötü gününde İran'ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat Sayın Bakanımız (Yaşar Güler) tarafından açıklanmıştır.

#4
Foto - Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var, acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir."

#5
Foto - Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

BAKAN GÜLER NE DEMİŞTİ? Helikopter enkazının Akıncı İHA tarafından bulunduğu gelişmesi, ilk olarak Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine yansımıştı. Haberlerde, 19 Mayıs'ta İran makamlarının yardım teklifini kabul etmesi üzerine bir adet Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştığı belirtilmişti. AA, pazartesi günü (20 Mayıs) sabah saatlerinde ise, "Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkaz bölgesini tespit edip yurda döndü." başlığı ile hava aracının Van'a geldiğini duyurmuştu. Söz konusu haberlerin ardından İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, salı günü (21 Mayıs) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah saat 05.00 sıralarında helikopterin enkazını bulanlar İranlı kurtarma ekipleriydi." demişti.

#6
Foto - Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuyla alakalı şu ifadeleri kullanmıştı:

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Foto - Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

"Olayın haber alınmasını müteakip İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladık, bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek AKINCI İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin 'olur'u sonrasında silahsız AKINCI İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50'de ise, İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır. Görevini başarıyla tamamlayan AKINCI İHA'mız, saat 06.45'te Türkiye hava sahasına giriş yapmıştır."

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