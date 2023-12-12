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Türkiye’den dünyayı şaşkına çevirecek bomba hamle! 24 Şubat’ta Bakü’de imzalanacak! Duyan, "Vay vay vay" diyor

2023-12-12 12:13:07
Türkiye’den dünyayı şaşkına çevirecek bomba hamle! 24 Şubat’ta Bakü’de imzalanacak! Duyan, “Vay vay vay” diyor

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Üyesi Yakup Erikel, Türk arabulucuların 1000 yıllık ‘muslihun’ geleneğine dayalı yeni bir modelle Türk Dünyası Arabulucular Birliği’nin kurulması için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın da desteklediği birliğin kuruluş sözleşmesi 24 Şubat 2024’te Bakü’de imzalanacak. Konuyla ilgili detayları köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Oya Armutçu, Erikel’in “Türk dünyası coğrafyasında yaşayan yaklaşık beş yüz milyon Türk’ün ihtilaflarını arabuluculuk yöntemi ile çözebileceğiz” ifadelerini aktardı. Armutçu, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Türkiye’den dünyayı şaşkına çevirecek bomba hamle! 24 Şubat’ta Bakü’de imzalanacak! Duyan, "Vay vay vay" diyor

“Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi arabuluculuğun yaklaşık 1000 yıl öncesine Selçuklu dönemine kadar uzanan “Muslihun” uygulamasına dayandığını biliyor musunuz? Osmanlıca’da “Muslihun,” “Islah edenler. Düzeltip iyileştirenler. Terbiyeciler” anlamına geliyor. O dönemde, “Muslihun” uygulaması günümüzdeki arabuluculuk gibi işliyordu. Tarihte İstanbul, Edirne, Bursa arşiv belgelerine göre bu kişiler o yörenin ileri gelenleri arasından seçiliyordu. Taraflar “Muslihun”da anlaşıp sulh oluyorlar. Daha sonra bu anlaşma tıpkı bir arabuluculuk tutanağı gibi mahkemeye onaylatılıyordu. Böylece o dönemde de “Muslihun”da anlaşanlar şimdi olduğu gibi aynı konuda bir daha mahkemeye gidemiyordu.

#2
Foto - Türkiye’den dünyayı şaşkına çevirecek bomba hamle! 24 Şubat’ta Bakü’de imzalanacak! Duyan, "Vay vay vay" diyor

MUSLİHUN’DAN BİRLİĞE 32 yıllık kıdemli hukukçu Adalet Bakanlığı Arabululuk Kurulu Üyesi avukat-arabulucu Yakup Erikel, Türk arabulucuların 1000 yıllık “muslihun” geleneğinin kültürel kodlarına dayalı yeni bir modelle önce Türk Cumhuriyetlerine sonra dünyaya açılması hedefiyle Türk Dünyası Arabulucular Birliği’nin kurulması için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın da desteklediği birliğin isim babası ise Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü ve Arabuluculuk Kurulu Başkanı Hakan Öztatar. Geçen ay yapılan Azerbaycan ve Türk heyetleri arasındaki bir dizi görüşme ve temasın ardından, birliğin kuruluş sözleşmesinin 24 Şubat 2024’te Bakü’de imzalanması kararlaştırıldı.

#3
Foto - Türkiye’den dünyayı şaşkına çevirecek bomba hamle! 24 Şubat’ta Bakü’de imzalanacak! Duyan, "Vay vay vay" diyor

DÜNYAYA ROL MODEL İlk aşamada birliğe Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan katılırken, Macaristan ve Kıbrıs gözlemci üye olacak. Türk Devletleri Arabulucular Birliği Kurma Çalışması Heyeti Temsilcisi Erikel, “Türkiye’nin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi ile 100 ülkede arabuluculuk tutanakları geçerli. Biz bu birliği kurduğumuzda Türk dünyası coğrafyasında hukukta çok önemli gelişmeler yaşanırken, işbirlikleri ortaya çıkacak. Beş sene sonra kurduğumuz bu organizasyon dünyada çok önemli bir oyuncu rolü üstlenirken, yeni bir model olacak. Türk dünyası coğrafyasında yaşayan yaklaşık beş yüz milyon Türk’ün ihtilaflarını arabuluculuk yöntemi ile çözebileceğiz” dedi. (…)” 

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