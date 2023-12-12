2023-12-12 12:13:07 Türkiye’den dünyayı şaşkına çevirecek bomba hamle! 24 Şubat’ta Bakü’de imzalanacak! Duyan, “Vay vay vay” diyor
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Üyesi Yakup Erikel, Türk arabulucuların 1000 yıllık ‘muslihun’ geleneğine dayalı yeni bir modelle Türk Dünyası Arabulucular Birliği’nin kurulması için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın da desteklediği birliğin kuruluş sözleşmesi 24 Şubat 2024’te Bakü’de imzalanacak. Konuyla ilgili detayları köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Oya Armutçu, Erikel’in “Türk dünyası coğrafyasında yaşayan yaklaşık beş yüz milyon Türk’ün ihtilaflarını arabuluculuk yöntemi ile çözebileceğiz” ifadelerini aktardı. Armutçu, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: