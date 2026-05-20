Şeytanın bile aklına gelmez! Rasim Ozan’ın, eski eşi Nagehan Alçı’ya sahte polis kimliğiyle attığı şok mesajlar ifşa oldu

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın, geçmişte eski eşi Nagehan Alçı’yı mülki amirlere ve siyasilere şikayet etmek için kurduğu akılalmaz sahte kimlik tuzağı, dava dosyasındaki delillerle yeniden Türkiye gündemine oturdu. Gazeteci Barış Pehlivan’ın canlı yayında paylaştığı boşanma davası detaylarına göre Kütahyalı'nın, profil fotoğrafına polis logosu koyarak kendisini İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli 'Umur Zahiyoğlu' adlı bir polis memuru olarak tanıttığı saptandı. Başka bir hat üzerinden MHP MYK üyesi Mustafa Ertekin'e mesajlar gönderen Kütahyalı’nın, aynı stüdyoda konuk olan eski eşi Nagehan Alçı'yı "Yunan ajanı ve vatan haini" olmakla suçlayarak ihbar ettiği şok edici yazışmalar izleyenlerde büyük şaşkınlığa sebep oldu.